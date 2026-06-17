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El sorteo de la Quiniela de Santa Fe se realizó este miércoles, 17 de junio de 2026 y ya se publicó el extracto oficial con todos los números ganadores de la matutina.

En este miércoles, 17 de junio de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 5930 - Santa Rosa

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Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este miércoles 17 de junio

 1°5930 11°7664
 4769  12°6209
 3°0213 13°2712 
 1818  14°7347 
 3388  15°3655 
 6°6190  16°6848
 2747  17°2178 
 9484  18°3993 
 7138  19°3823 
 10°9661 20°6272 

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¿Qué significa soñar con santa rosa?

Soñar con Santa Rosa suele asociarse con protección divina, pureza y consuelo; puede indicar búsqueda de paz interior y fe renovada.

También puede señalar necesidad de servicio y caridad, invitándote a actuar con humildad, reparar vínculos o agradecer los pequeños milagros.

Consejos para jugar con responsabilidad

El juego debería ser una modo de diversión y no una fuente de tensión o conflicto. Por ello, es fundamental crear límites de tiempo y dinero y no apostar durante momentos de inestabilidad emocional.

Asimismo se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.

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