El oro es uno de los metales preciosos más valorados a nivel global, reconocido por su rareza, su importancia económica, su aplicación industrial y su significado cultural.

Recientemente, un nuevo ranking del Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS) ha puesto de manifiesto que un país de América Latina lidera la producción de oro en la región, superando incluso a diversas potencias mundiales.

¿Qué país de América Latina lidera la producción de oro?

Además, México ocupa el sexto lugar a nivel mundial, compartiendo posición con Ghana y Kazajistán y cuenta con reservas estimadas en 1.400 toneladas sin explotar.

Según el informe Mineral Commodity Summaries 2025, México se consolidó como el principal productor de oro en la región, con 130 toneladas extraídas en 2024. Este volumen lo ubica por encima de países como Perú (100 toneladas), Brasil (70 toneladas) y Colombia (60 toneladas).

Los mayores productores de oro en el mundo y sus toneladas anuales

El ranking se inicia con China, que produce 380 toneladas anuales de oro. Este país lidera la lista de los mayores productores de oro en el planeta. La clasificación prosigue de la siguiente manera:

China: 380 toneladas.

Rusia: 310 toneladas.

Australia: 290 toneladas.

Canadá: 200 toneladas.

Estados Unidos: 160 toneladas.

México: 130 toneladas.

Ghana: 130 toneladas.

Kazajistán: 130 toneladas.

Uzbekistán: 120 toneladas.

Perú: 100 toneladas.

Indonesia: 100 toneladas.

Sudáfrica: 100 toneladas.

Mali: 70 toneladas.

Brasil: 70 toneladas.

Colombia: 60 toneladas.

Burkina Faso: 60 toneladas.

Tanzania: 60 toneladas.

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Producción y exportaciones de oro en Argentina: una mirada a su impacto económico

Aunque Argentina no se clasifica entre los líderes globales, presenta una producción de oro constante, manteniendo un promedio anual cercano a 35 toneladas, según informes oficiales de la Secretaría de Minería.

En 2024, las exportaciones mineras alcanzaron los u$s 4.673 millones, experimentando un crecimiento del 15,1% en comparación con el año previo. El oro constituyó el 67,2% del total exportado, subrayando su impacto estratégico en la economía del país.

Cinco provincias concentran la mayor parte de las exportaciones mineras:

Santa Cruz (38,3%);

San Juan (31,4%);

Jujuy (16,1%);

Salta (6,8%);

Catamarca (6%).

¿Por qué el oro tiene tanto valor?

El oro conserva su atractivo por distintas razones:

Escasez y durabilidad : es un recurso finito y resistente a la corrosión, lo que lo convierte en una reserva de valor confiable.

Aplicaciones industriales : su uso en electrónica, odontología y tecnología se debe a su conductividad y biocompatibilidad.

Refugio financiero : en épocas de crisis, los inversores buscan el oro para resguardar su capital, dado que su valor no depende de una economía específica.

Valor cultural : ha sido y continúa siendo un símbolo de riqueza y poder, consolidando su estatus como un bien altamente codiciado.

Escasez y durabilidad : es un recurso finito y resistente a la corrosión, lo que lo convierte en una reserva de valor confiable.

Aplicaciones industriales : su uso en electrónica, odontología y tecnología se debe a su conductividad y biocompatibilidad.

Refugio financiero : en épocas de crisis, los inversores buscan el oro para resguardar su capital, dado que su valor no depende de una economía específica.

Valor cultural: ha sido y continúa siendo un símbolo de riqueza y poder, consolidando su estatus como un bien altamente codiciado.

Su atractivo persiste a lo largo del tiempo.

Inversión sostenible y crecimiento del oro en México y Argentina

Además de su alta producción de oro, México también ha aumentado su inversión en tecnologías sostenibles para la extracción de este metal precioso. La implementación de prácticas más amigables con el medio ambiente ha permitido a las empresas mineras del país mejorar su reputación internacional y atraer nuevas inversiones.

Por su parte, Argentina se prepara para un crecimiento significativo en su producción gracias a la exploración de nuevos depósitos en la Patagonia y el noroeste del país. Expertos estiman que este aumento podría consolidar a Argentina como un competidor más fuerte en el mercado global del oro, destacando además la importancia de diversificar su producción con otros minerales como el litio.