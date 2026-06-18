Este miércoles, 17 de junio de 2026 se llevó a cabo un nuevo sorteo de la Quiniela de Santa Fe. A continuación, el detalle completo de los resultados de la Nocturna.

En este miércoles, 17 de junio de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 5838 - Piedras

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este miércoles 17 de junio

1° 5838 11° 8188 2° 6599 12° 0378 3° 4992 13° 4603 4° 0619 14° 8633 5° 6354 15° 9936 6° 5769 16° 4037 7° 0225 17° 6431 8° 0229 18° 2767 9° 6587 19° 2326 10° 5505 20° 1794

¿Qué significa soñar con piedras?

Soñar con piedras suele simbolizar fortaleza, estabilidad y resistencia ante retos.

Según el contexto, también puede señalar obstáculos, frialdad emocional o la necesidad de soltar cargas.

Consejos para los jugadores

El juego tendría que ser una modo de esparcimiento y no una causa de ansiedad o disputa. Por lo tanto, es crucial fijar límites y evitar jugar en períodos de inestabilidad emocional.

Sumado a esto, se sugiere equilibrar esta actividad con otras ocupaciones, realizar pausas regulares y, si es posible, jugar en compañía.