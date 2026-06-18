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Este miércoles, 17 de junio de 2026 se llevó a cabo un nuevo sorteo de la Quiniela de Santa Fe. A continuación, el detalle completo de los resultados de la Nocturna.

En este miércoles, 17 de junio de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 5838 - Piedras

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Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este miércoles 17 de junio

 1°5838 11°8188
 6599  12°0378
 3°4992 13°4603 
 0619  14°8633 
 6354  15°9936 
 6°5769  16°4037
 0225  17°6431 
 0229  18°2767 
 6587  19°2326 
 10°5505 20°1794 

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¿Qué significa soñar con piedras?

Soñar con piedras suele simbolizar fortaleza, estabilidad y resistencia ante retos.

Según el contexto, también puede señalar obstáculos, frialdad emocional o la necesidad de soltar cargas.

Consejos para los jugadores

El juego tendría que ser una modo de esparcimiento y no una causa de ansiedad o disputa. Por lo tanto, es crucial fijar límites y evitar jugar en períodos de inestabilidad emocional.

Sumado a esto, se sugiere equilibrar esta actividad con otras ocupaciones, realizar pausas regulares y, si es posible, jugar en compañía.

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