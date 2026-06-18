La Inspección General de Justicia (IGJ) oficializó este jueves, mediante la Resolución General 6/2026, una nueva extensión del régimen de moratoria para la presentación de estados contables y documentación relacionada.

La medida, que prolonga el plazo de regularización hasta el 31 de diciembre de 2026, busca incentivar a las empresas a ponerse al día en un contexto de “modernización administrativa”.

Las claves de la prórroga y nuevos alcances

Originalmente, el esquema de regularización, habilitado por la Resolución General 15/24 y prorrogado anteriormente, vencía este 30 de junio. Sin embargo, el organismo decidió otorgar seis meses adicionales de plazo y la medida se publicó este jueves en el Boletín Oficial.

Un dato central para las empresas y contadores es que el beneficio se extiende ahora a los estados contables con cierre al 30 de junio de 2026. Esto permite que los ejercicios más recientes también entren dentro del esquema de pago de un único formulario para regularizar múltiples períodos adeudados.

Digitalización obligatoria

El eje central de esta etapa de la gestión, a cargo de Alejandro Horacio Ramirez, es la eliminación de la presencialidad. La nueva resolución establece que, a partir de su vigencia, todas las presentaciones deberán realizarse a través de un nuevo sistema digital disponible en el sitio web del organismo.

Este sistema permitirá la carga, firma y remisión de la documentación de manera íntegramente electrónica, eliminando “costos de traslado y tiempos de espera que históricamente constituyeron barreras de acceso al cumplimiento formal”.

De acuerdo con el organismo, esta simplificación no implica desregular, sino quitar requisitos que imponen costos “desproporcionados”, sin cumplir una función útil.

El pedido de los profesionales y la suspensión de sumarios

La decisión de la IGJ se tomó tras una solicitud formal del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CPCECABA). La entidad profesional había manifestado que muchas empresas no lograban concretar la regularización debido a la superposición con otras obligaciones tributarias, laborales y profesionales de los responsables.

Para dar previsibilidad al sector, la IGJ también dispuso la suspensión de sumarios: