Este jueves, 18 de junio de 2026, la cotización deldólar llegó a 17.3701 MXN al cierre de los mercados en México. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de 0.37%.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 17.4 pesos y un mínimo de 17.28 pesos.

En la última semana, la cotización del Dólar subió 0.87%, pero en el último año cayó 7.52%, lo que sugiere una tendencia anual a la baja pese al repunte reciente.

En México, en los últimos 10 días,

en los últimos 10 días, el dólar mostró una caída predominante: seis bajas seguidas, breve repunte, nuevo retroceso y dos alzas finales; el balance neto sigue negativo.

La volatilidad del Dólar durante la última semana

La volatilidad económica del Dólar en la última semana, con un 4.7689%, es menor que la volatilidad anual del 7.5509%, lo que indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año.

Hoy, la cotización del Dólar muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es mayor a 0. En los últimos dos días, hemos observado un incremento constante en su valor, lo que sugiere un fortalecimiento de la moneda.

Este aumento en la cotización puede estar influenciado por factores económicos favorable en el mercado, lo que genera expectativas de un mayor crecimiento en el corto plazo.

En el último año, el Dólar ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 18.1 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 17.1 MXN.

¿Cómo y dónde comprar Dólar en México?

En México, las personas que deseen adquirir o vender dicho activo podrán acercarse a alguna sucursal bancaria dentro del horario de atención o en las casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Otra de las alternativas es mediante activos ETFs (Exchange-Traded Funds), ya que ofrecen comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso mexicano.

A pesar de que esta alternativa equivale a comprar la moneda física, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera.

Cuáles son los requisitos para comprar dólares

El Banco Azteca detalló en su portal web que las personas pueden adquirir hasta 4999 dólares por operación en sus sucursales y hasta 30.000 dólares mensuales. El único exigencia que exige la entidad es que el cliente presente una identificación oficial vigente, como el INE, el pasaporte, passport card americano o forma migratoria.

Por otra parte, el banco ofrece a sus clientes un seguro por robo gratis durante las siguientes cinco horas de realizada la compraventa. El monto a cubrir sin costo es de hasta 7500 pesos mexicanos.