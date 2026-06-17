Una de las potencias de Sudamérica será la primera del continente en contar con un tren bala capaz de alcanzar los 350 km/h gracias a una obra que contempla una inversión de 20.000 millones de dólares.

La formación de vagones será capaz de recorrer 510 kilómetros en solo una hora y media para conectar tres ciudades claves . De este modo, se pretende descongestionar las autopistas y proporcionar un mejor servicio a los miles de trabajadores que hacen uso del transporte público.

¿Qué tren bala ostenta el récord en Sudamérica?

Brasil será el primer país de la región en contar con un tren bala de alta velocidad que conectará Río de Janeiro, San Pablo y Campinas . Se prevé que el tramo de 510 kilómetros pueda ser completado en una hora y media a dos horas gracias a su máxima velocidad de 350 km/h.

Se estima que el tren TAV (Trem de Alta Velocidade por sus siglas en portugués) ayudará a descongestionar las avenidas de los distritos y acelerará el cruce de ciudades.

El principal objetivo de la nueva construcción es incrementar el flujo de personas que se transportan de un lugar a otro a través del transporte público.

Kuala Lumpur, Malaysia - 25th August, 2025: New Electric KTM Commuter, intercity train will connect Johor Bahru Sentral, Kluang, KL Sentral, Kuala Lumpur, Ipoh, Taiping and Padang Besar. Fuente: Shutterstock The Global Guy

Según medios locales, el tramo que separa Río de Janeiro y San Pablo es uno de los más transitados del país y en la actualidad depende de las autopistas y vuelos nacionales.

Transporte público revolucionario: nueva era ferroviaria inspirada en Japón y Europa para 2027

El proyecto de transporte público busca replicar los modelos exitosos que se han implementado en Japón y otros países de Europa.

En la actualidad, las líneas ferroviarias del país no superan los 160 kilómetros de longitud. Por consiguiente, la nueva obra contempla un antes en el sistema de transporte.

El inicio de esta obra está programado para el 2027 y se espera que comience a operar durante los primeros meses de 2032. El desarrollo no solo incorporará tecnología de última generación, sino que será una fuente de empleos y estimulará las industrias relacionadas con la ferroviaria.

Lanzarán el primer tren bala en Sudamérica: logra velocidades de 350 km/h y será el más veloz de la región (foto: archivo).

Los trenes maglev y su impacto en el transporte urbano

Los trenes más veloces del mundo emplean la tecnología denominada maglev, un sistema que permite la levitación magnética y el transporte de vagones a través de la suspensión electrodinámica. Las vías incluyen dos grupos de bobinas metálicas en disposición cruzada, enrolladas en forma de 8, que generan electroimanes.

Actualmente, el tren más rápido se localiza en China y se trata del Shangai Maglev CR Harmony (CRH380A/D), el cual logra una velocidad máxima operativa de 460 km/h.

Los vagones son soportados por ruedas de caucho y al alcanzar 150 km/h, la fuerza magnética resulta suficientemente intensa para elevar el tren 100 milímetros sobre el suelo, eliminando así la fricción y posibilitando la consecución de velocidades excepcionales.

Una vez concluida la construcción, se anticipa que el tren bala reduzca notablemente los tiempos de viaje entre las principales ciudades de Brasil. Adicionalmente, se prevé que el proyecto favorezca el turismo y el comercio en la región, generando un impacto económico positivo.

Brasil líder en TAV: 20.000 empleos y conexión directa plena

Brasil también planea extender el servicio de tren a otras ciudades, lo que facilitará el acceso regional y atraerá a más turistas nacionales e internacionales al país.El proyecto también incluirá estaciones modernas y accesibles, lo que garantizará una mejor experiencia para los pasajeros y fomentará el uso del transporte público como alternativa sostenible.