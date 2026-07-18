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Los resultados oficiales de la Quiniela de Santa Fe de este sábado, 18 de julio de 2026 ya están disponibles. El sorteo de la la Previa definió los números ganadores del día.

En este sábado, 18 de julio de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 8730 - Santa Rosa

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Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este sábado 18 de julio

 1°8730 11°2924
 6121  12°9128
 3°7381 13°2411 
 2499  14°7049 
 0171  15°7604 
 6°0949  16°3577
 6273  17°1952 
 7753  18°1657 
 7957  19°5641 
 10°3396 20°9470 

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Soñar con Santa Rosa suele aludir a pureza, fe y consuelo; invita a la introspección y a obrar con humildad.

Si irradia luz o porta rosas, indica protección y renovación; si genera inquietud, señala culpas o promesas por cumplir.

Consejos para los jugadores

El juego debe ser una manera de esparcimiento y no una causa de ansiedad o disputa. Por lo tanto, es crucial fijar límites y evitar jugar en períodos de inestabilidad emocional.

Por otra parte, se sugiere equilibrar esta actividad con otras ocupaciones, realizar pausas regulares y, si es posible, jugar en compañía.

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