Los resultados oficiales de la Quiniela de Santa Fe de este sábado, 18 de julio de 2026 ya están disponibles. El sorteo de la la Previa definió los números ganadores del día.

En este sábado, 18 de julio de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 8730 - Santa Rosa

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este sábado 18 de julio

1° 8730 11° 2924 2° 6121 12° 9128 3° 7381 13° 2411 4° 2499 14° 7049 5° 0171 15° 7604 6° 0949 16° 3577 7° 6273 17° 1952 8° 7753 18° 1657 9° 7957 19° 5641 10° 3396 20° 9470

¿Qué significa soñar con santa rosa?

Soñar con Santa Rosa suele aludir a pureza, fe y consuelo; invita a la introspección y a obrar con humildad.

Si irradia luz o porta rosas, indica protección y renovación; si genera inquietud, señala culpas o promesas por cumplir.

Consejos para los jugadores

El juego debe ser una manera de esparcimiento y no una causa de ansiedad o disputa. Por lo tanto, es crucial fijar límites y evitar jugar en períodos de inestabilidad emocional.

Por otra parte, se sugiere equilibrar esta actividad con otras ocupaciones, realizar pausas regulares y, si es posible, jugar en compañía.