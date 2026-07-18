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Durante este viernes, 17 de julio de 2026 se realizó el sorteo de la Quiniela de Santa Fe, cuyos resultados oficiales ya fueron publicados por la lotería provincial.

En este viernes, 17 de julio de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 5965 - El Cazador

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Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este viernes 17 de julio

 1°5965 11°3381
 4031  12°2147
 3°1961 13°7130 
 1757  14°9180 
 5862  15°4437 
 6°5749  16°1394
 6775  17°9277 
 9949  18°4850 
 9735  19°5577 
 10°2774 20°4187 

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¿Dónde pedir ayuda y cómo autoexcluirse de las apuestas?

La provincia de Santa Fe cuenta con una línea gratuita y confidencial: 0800-268-5640 y WhatsApp 341-540-7653, disponible todos los días de 8 a 24. También se puede acudir a los centros de atención en Rosario (Galpón de las Juventudes) y Santa Fe capital.

Además, quienes lo deseen pueden solicitar la autoexclusión voluntaria de las salas de juego, ya sea en los casinos habilitados o en las sedes de Lotería de Santa Fe.

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