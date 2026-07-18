En esta noticia ¿Qué significa soñar con el cazador?

Durante este viernes, 17 de julio de 2026 se realizó el sorteo de la Quiniela de Santa Fe, cuyos resultados oficiales ya fueron publicados por la lotería provincial.

En este viernes, 17 de julio de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 5965 - El Cazador

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este viernes 17 de julio

1° 5965 11° 3381 2° 4031 12° 2147 3° 1961 13° 7130 4° 1757 14° 9180 5° 5862 15° 4437 6° 5749 16° 1394 7° 6775 17° 9277 8° 9949 18° 4850 9° 9735 19° 5577 10° 2774 20° 4187

¿Qué significa soñar con el cazador?

Soñar con El Cazador refleja tu impulso de perseguir metas con enfoque y control.

También puede indicar que te sientes perseguido por miedos o culpas y te invita a afrontar tus instintos.

¿Dónde pedir ayuda y cómo autoexcluirse de las apuestas?

La provincia de Santa Fe cuenta con una línea gratuita y confidencial: 0800-268-5640 y WhatsApp 341-540-7653, disponible todos los días de 8 a 24. También se puede acudir a los centros de atención en Rosario (Galpón de las Juventudes) y Santa Fe capital.

Además, quienes lo deseen pueden solicitar la autoexclusión voluntaria de las salas de juego, ya sea en los casinos habilitados o en las sedes de Lotería de Santa Fe.