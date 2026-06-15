En esta noticia ¿Qué significa soñar con lluvia?

Este lunes, 15 de junio de 2026 se dieron a conocer los resultados de la Quiniela de Santa Fe con el listado completo de números ganadores que definió el orden oficial de la jornada.

En este lunes, 15 de junio de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 9639 - Lluvia

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este lunes 15 de junio

1° 9639 11° 6462 2° 6666 12° 4176 3° 4750 13° 0435 4° 9128 14° 1789 5° 5536 15° 3085 6° 4233 16° 9320 7° 1091 17° 7852 8° 1858 18° 4474 9° 7714 19° 6390 10° 2949 20° 9712

¿Qué significa soñar con lluvia?

Soñar con lluvia suele simbolizar limpieza emocional y renovación en tu vida.

Su intensidad marca el tono: suave indica calma y fertilidad; torrencial, desahogo, tristeza o preocupación.

¿Dónde pedir ayuda y cómo autoexcluirse de las apuestas?

La provincia de Santa Fe cuenta con una línea gratuita y confidencial: 0800-268-5640 y WhatsApp 341-540-7653, disponible todos los días de 8 a 24. También se puede acudir a los centros de atención en Rosario (Galpón de las Juventudes) y Santa Fe capital.

Además, quienes lo deseen pueden solicitar la autoexclusión voluntaria de las salas de juego, ya sea en los casinos habilitados o en las sedes de Lotería de Santa Fe.