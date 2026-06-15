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Este lunes, 15 de junio de 2026 se dieron a conocer los resultados de la Quiniela de Santa Fe con el listado completo de números ganadores que definió el orden oficial de la jornada.

En este lunes, 15 de junio de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 9639 - Lluvia

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Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este lunes 15 de junio

 1°9639 11°6462
 6666  12°4176
 3°4750 13°0435 
 9128  14°1789 
 5536  15°3085 
 6°4233  16°9320
 1091  17°7852 
 1858  18°4474 
 7714  19°6390 
 10°2949 20°9712 

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¿Qué significa soñar con lluvia?

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Su intensidad marca el tono: suave indica calma y fertilidad; torrencial, desahogo, tristeza o preocupación.

¿Dónde pedir ayuda y cómo autoexcluirse de las apuestas?

La provincia de Santa Fe cuenta con una línea gratuita y confidencial: 0800-268-5640 y WhatsApp 341-540-7653, disponible todos los días de 8 a 24. También se puede acudir a los centros de atención en Rosario (Galpón de las Juventudes) y Santa Fe capital.

Además, quienes lo deseen pueden solicitar la autoexclusión voluntaria de las salas de juego, ya sea en los casinos habilitados o en las sedes de Lotería de Santa Fe.

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