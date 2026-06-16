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Los resultados oficiales de la Quiniela de Santa Fe de este lunes, 15 de junio de 2026 ya están disponibles. El sorteo de la vespertina definió los números ganadores del día.

En este lunes, 15 de junio de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 0571 - Excremento

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Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este lunes 15 de junio

 1°0571 11°5768
 5796  12°9920
 3°3538 13°1666 
 7372  14°4609 
 0088  15°1373 
 6°0290  16°2681
 9637  17°2981 
 4233  18°4607 
 7294  19°4922 
 10°4251 20°1216 

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También refleja vergüenza o culpa acumulada y la necesidad de poner límites y ordenar tu vida.

¿Dónde pedir ayuda y cómo autoexcluirse de las apuestas?

La provincia de Santa Fe cuenta con una línea gratuita y confidencial: 0800-268-5640 y WhatsApp 341-540-7653, disponible todos los días de 8 a 24. También se puede acudir a los centros de atención en Rosario (Galpón de las Juventudes) y Santa Fe capital.

Además, quienes lo deseen pueden solicitar la autoexclusión voluntaria de las salas de juego, ya sea en los casinos habilitados o en las sedes de Lotería de Santa Fe.

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