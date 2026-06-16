En esta noticia ¿Qué significa soñar con excremento?

Los resultados oficiales de la Quiniela de Santa Fe de este lunes, 15 de junio de 2026 ya están disponibles. El sorteo de la vespertina definió los números ganadores del día.

En este lunes, 15 de junio de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 0571 - Excremento

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este lunes 15 de junio

1° 0571 11° 5768 2° 5796 12° 9920 3° 3538 13° 1666 4° 7372 14° 4609 5° 0088 15° 1373 6° 0290 16° 2681 7° 9637 17° 2981 8° 4233 18° 4607 9° 7294 19° 4922 10° 4251 20° 1216

¿Qué significa soñar con excremento?

Soñar con Excremento simboliza liberar lo estancado y transformar problemas en recursos o prosperidad.

También refleja vergüenza o culpa acumulada y la necesidad de poner límites y ordenar tu vida.

¿Dónde pedir ayuda y cómo autoexcluirse de las apuestas?

La provincia de Santa Fe cuenta con una línea gratuita y confidencial: 0800-268-5640 y WhatsApp 341-540-7653, disponible todos los días de 8 a 24. También se puede acudir a los centros de atención en Rosario (Galpón de las Juventudes) y Santa Fe capital.

Además, quienes lo deseen pueden solicitar la autoexclusión voluntaria de las salas de juego, ya sea en los casinos habilitados o en las sedes de Lotería de Santa Fe.