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Durante este lunes, 15 de junio de 2026 se realizó el sorteo de la Quiniela de Santa Fe, cuyos resultados oficiales ya fueron publicados por la lotería provincial.

En este lunes, 15 de junio de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 2914 - Borracho

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Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este lunes 15 de junio

 1°2914 11°9381
 1512  12°4088
 3°2974 13°2421 
 1535  14°4691 
 3655  15°5731 
 6°5517  16°0289
 5963  17°1429 
 5836  18°3847 
 6529  19°7402 
 10°0851 20°3835 

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¿Dónde pedir ayuda y cómo autoexcluirse de las apuestas?

La provincia de Santa Fe cuenta con una línea gratuita y confidencial: 0800-268-5640 y WhatsApp 341-540-7653, disponible todos los días de 8 a 24. También se puede acudir a los centros de atención en Rosario (Galpón de las Juventudes) y Santa Fe capital.

Además, quienes lo deseen pueden solicitar la autoexclusión voluntaria de las salas de juego, ya sea en los casinos habilitados o en las sedes de Lotería de Santa Fe.

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