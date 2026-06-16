En esta noticia ¿Qué significa soñar con borracho?

Durante este lunes, 15 de junio de 2026 se realizó el sorteo de la Quiniela de Santa Fe, cuyos resultados oficiales ya fueron publicados por la lotería provincial.

En este lunes, 15 de junio de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 2914 - Borracho

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este lunes 15 de junio

1° 2914 11° 9381 2° 1512 12° 4088 3° 2974 13° 2421 4° 1535 14° 4691 5° 3655 15° 5731 6° 5517 16° 0289 7° 5963 17° 1429 8° 5836 18° 3847 9° 6529 19° 7402 10° 0851 20° 3835

¿Qué significa soñar con borracho?

Soñar con un borracho señala descontrol emocional y juicio nublado.

También advierte excesos en tu vida y la urgencia de poner límites.

¿Dónde pedir ayuda y cómo autoexcluirse de las apuestas?

La provincia de Santa Fe cuenta con una línea gratuita y confidencial: 0800-268-5640 y WhatsApp 341-540-7653, disponible todos los días de 8 a 24. También se puede acudir a los centros de atención en Rosario (Galpón de las Juventudes) y Santa Fe capital.

Además, quienes lo deseen pueden solicitar la autoexclusión voluntaria de las salas de juego, ya sea en los casinos habilitados o en las sedes de Lotería de Santa Fe.