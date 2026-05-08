Este jueves, 7 de mayo de 2026 se dieron a conocer los resultados de la Quiniela de Santa Fe con el listado completo de números ganadores que definió el orden oficial de la jornada. En este jueves, 7 de mayo de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes: Soñar con una Niña Bonita suele simbolizar inocencia, alegría y nuevos comienzos. Puede reflejar tu deseo de proteger algo valioso o reconectar con tu parte más pura y creativa. También puede hablar de tu autoimagen y de cómo valoras la belleza interior frente a las apariencias. Si en el sueño hay inquietud, podría señalar idealizaciones o expectativas poco realistas. El juego debería ser una modo de esparcimiento y no una fuente de tensión o conflicto. Por esa razón, es fundamental crear límites de tiempo y dinero y no apostar durante momentos de inestabilidad emocional. Además se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.