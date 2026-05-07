El oro es considerado uno de los metales preciosos más valorados a nivel global, debido a su escasez, su relevancia económica, su uso industrial y su simbolismo en la cultura. El ranking más reciente del Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS) ha evidenciado que un país de América Latina lidera la producción de oro en la región, superando a diversas potencias a nivel mundial. En conformidad con el informe Mineral Commodity Summaries, México se consolidó como el principal productor de oro de la región, con 130 toneladas extraídas durante el 2024. Este volumen lo sitúa por encima de países como Perú (100 toneladas), Brasil (70 toneladas) y Colombia (60 toneladas). Asimismo, México ocupa el sexto lugar a nivel mundial, compartiendo esta posición con Ghana y Kazajistán. Adicionalmente, posee reservas estimadas en 1.400 toneladas que aún no han sido explotadas. El ranking de los principales países productores de oro se inicia con China, que tiene una producción anual de 380 toneladas. A continuación, se detallan los países y su respectiva producción: Aunque Argentina no se encuentra entre los líderes globales, presenta una producción de oro constante, con un promedio anual cercano a 35 toneladas, de acuerdo con datos oficiales de la Secretaría de Minería. Cinco provincias concentran la mayor parte de las exportaciones mineras: El oro continúa siendo un activo atractivo debido a varias razones: