En el marco del Mundial 2026, el equipo senegalés mostró su superioridad al vencer a Irak 5-0 en un emocionante partido disputado en el estadio de Toronto. Los goles que cimentaron esta abultada victoria fueron anotados por Habib Diarra (3’ del primer tiempo), y en la segunda mitad, Ismaïla Sarr (10’), Pape Gueye (13’ y 25’) e Iliman Ndiaye (36’).

Senegal tuvo la oportunidad de aumentar aún más la ventaja, pero Sadio Mané no pudo convertir en un intento que se estrelló contra el palo a los 74 minutos del segundo tiempo.

Pape Gueye destacó como el jugador más valioso del encuentro, al marcar dos goles, efectuar cinco disparos al arco y realizar 25 pases precisos. Iliman Ndiaye también tuvo un papel relevante, sumando un gol a su cuenta, logrando dos remates a puerta y completando 21 pases correctos.

El técnico de Senegal, Pape Thiaw, optó por un esquema 4-3-3 con Mory Diaw como portero, mientras que la defensa estuvo compuesta por Krépin Diatta, Abdoulaye Seck, Moussa Niakhaté e Ismail Jakobs. En el mediocampo alineó a Idrissa Gueye, Lamine Camara y Habib Diarra; mientras que en ataque estuvieron Ibrahim Mbaye, Sadio Mané e Ismaïla Sarr.

Irak, dirigido por Graham Arnold, presentó un 4-4-2 con Ahmed Basil en la portería; la línea defensiva estuvo conformada por Frans Putros, Rebin Sulaka, Akam Hashim y Merchas Doski. En el centro del campo estuvieron Ibrahim Bayesh, Zidane Iqbal, Amir AlAmmari y Ahmed Qasim; y la delantera la ocuparon Ali Al Hamadi y Ali Jassim.

La conducción del partido fue responsabilidad del árbitro Anthony Taylor.

Cambios en Senegal

56’ 2T - Salió Abdoulaye Seck por Pathé Ciss

80’ 2T - Salió Ismaïla Sarr por Assane Diao

Amonestados en Senegal:

17’ 1T Abdoulaye Seck (Conducta antideportiva)

36’ 2T Pape Gueye (Conducta antideportiva)

Cambios en Irak

15’ 1T - Salió Ahmed Qasim por Munaf Younus

45’ 2T - Salió Ahmed Basil por Jalal Hassan

57’ 2T - Salieron Ali Jassim por Ahmed Maknazi, Habib Diarra por Pape Gueye, Lamine Camara por Nicolas Jackson e Ibrahim Mbaye por Iliman Ndiaye

58’ 2T - Salió Ali Al Hamadi por Ali Yousif

67’ 2T - Salió Zidane Iqbal por Kevin Yakob

Amonestados en Irak:

30’ 2T Amir AlAmmari (Conducta antideportiva)

44’ 2T Merchas Doski (Conducta antideportiva)

Expulsado en Irak:

13’ 1T Rebin Sulaka (Roja directa)