En esta noticia ¿Qué significa soñar con muerto que sueña?

Este lunes, 8 de junio de 2026 se llevó a cabo un nuevo sorteo de la Quiniela de Santa Fe. A continuación, el detalle completo de los resultados de la Matutina.

En este lunes, 8 de junio de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 3870 - Muerto que sueña

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este lunes 8 de junio

1° 3870 11° 2074 2° 5078 12° 7061 3° 3979 13° 5428 4° 6288 14° 0017 5° 8032 15° 0901 6° 6334 16° 1503 7° 7899 17° 6353 8° 1010 18° 4594 9° 0960 19° 5559 10° 7967 20° 2535

¿Qué significa soñar con muerto que sueña?

Soñar con Muerto que sueña suele indicar que tu mente procesa duelo y pendientes emocionales.

También sugiere transformación: dejar atrás el pasado para abrir espacio a un nuevo comienzo.

¿Cuándo el juego puede convertirse en un problema?

Si el juego y las apuestas obstruye en la vida diaria, genera malestar o afecta a quienes nos rodean, puede dejar de ser una actividad recreativa para convertirse en una preocupación.

Estar atentos a estas señales y hablarlo a tiempo es clave para prevenir consecuencias mayores. Buscar ayuda es una forma responsable de cuidarse y cuidar a los los que nos rodean.