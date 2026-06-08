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Este lunes, 8 de junio de 2026 se llevó a cabo un nuevo sorteo de la Quiniela de Santa Fe. A continuación, el detalle completo de los resultados de la Matutina.

En este lunes, 8 de junio de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 3870 - Muerto que sueña

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Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este lunes 8 de junio

 1°3870 11°2074
 5078  12°7061
 3°3979 13°5428 
 6288  14°0017 
 8032  15°0901 
 6°6334  16°1503
 7899  17°6353 
 1010  18°4594 
 0960  19°5559 
 10°7967 20°2535 

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Soñar con Muerto que sueña suele indicar que tu mente procesa duelo y pendientes emocionales.

También sugiere transformación: dejar atrás el pasado para abrir espacio a un nuevo comienzo.

¿Cuándo el juego puede convertirse en un problema?

Si el juego y las apuestas obstruye en la vida diaria, genera malestar o afecta a quienes nos rodean, puede dejar de ser una actividad recreativa para convertirse en una preocupación.

Estar atentos a estas señales y hablarlo a tiempo es clave para prevenir consecuencias mayores. Buscar ayuda es una forma responsable de cuidarse y cuidar a los los que nos rodean.

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