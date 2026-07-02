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Este jueves, 2 de julio de 2026 se llevó a cabo un nuevo sorteo de la Quiniela de Santa Fe. A continuación, el detalle completo de los resultados de la Matutina.

En este jueves, 2 de julio de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 4249 - La Carne

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Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este jueves 2 de julio

 1°4249 11°0666
 1710  12°6277
 3°4289 13°7141 
 3048  14°8215 
 2171  15°5725 
 6°3627  16°6426
 2652  17°1471 
 3975  18°5886 
 8978  19°3672 
 10°0612 20°6507 

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¿Qué significa soñar con la carne?

Soñar con La Carne suele reflejar deseos y necesidades básicas, como placer, hambre o búsqueda de satisfacción.

Si la carne está fresca, sugiere vitalidad y abundancia; si está cruda, podrida o sangrienta, advierte de excesos, culpas o conflictos internos.

Sugerencias para jugar con responsabilidad

El juego debería ser una modo de diversión y no una fuente de ansiedad o conflicto. Por ello, es fundamental determinar límites de tiempo y dinero y no participar de apuestas durante momentos de inestabilidad emocional.

Asimismo se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.

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