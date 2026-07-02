Este jueves, 2 de julio de 2026 se llevó a cabo un nuevo sorteo de la Quiniela de Santa Fe. A continuación, el detalle completo de los resultados de la Matutina.

En este jueves, 2 de julio de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 4249 - La Carne

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este jueves 2 de julio

1° 4249 11° 0666 2° 1710 12° 6277 3° 4289 13° 7141 4° 3048 14° 8215 5° 2171 15° 5725 6° 3627 16° 6426 7° 2652 17° 1471 8° 3975 18° 5886 9° 8978 19° 3672 10° 0612 20° 6507

¿Qué significa soñar con la carne?

Soñar con La Carne suele reflejar deseos y necesidades básicas, como placer, hambre o búsqueda de satisfacción.

Si la carne está fresca, sugiere vitalidad y abundancia; si está cruda, podrida o sangrienta, advierte de excesos, culpas o conflictos internos.

Sugerencias para jugar con responsabilidad

El juego debería ser una modo de diversión y no una fuente de ansiedad o conflicto. Por ello, es fundamental determinar límites de tiempo y dinero y no participar de apuestas durante momentos de inestabilidad emocional.

Asimismo se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.