Este jueves, 2 de julio de 2026 se llevó a cabo un nuevo sorteo de la Quiniela de Santa Fe. A continuación, el detalle completo de los resultados de la Matutina.
En este jueves, 2 de julio de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:
- En primer lugar: 4249 - La Carne
Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este jueves 2 de julio
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¿Qué significa soñar con la carne?
Soñar con La Carne suele reflejar deseos y necesidades básicas, como placer, hambre o búsqueda de satisfacción.
Si la carne está fresca, sugiere vitalidad y abundancia; si está cruda, podrida o sangrienta, advierte de excesos, culpas o conflictos internos.
Sugerencias para jugar con responsabilidad
El juego debería ser una modo de diversión y no una fuente de ansiedad o conflicto. Por ello, es fundamental determinar límites de tiempo y dinero y no participar de apuestas durante momentos de inestabilidad emocional.
Asimismo se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.