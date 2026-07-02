En esta noticia ¿Qué significa soñar con mordida?

El sorteo de la Quiniela de Santa Fe se realizó este jueves, 2 de julio de 2026 y ya se publicó el extracto oficial con todos los números ganadores de la primera.

En este jueves, 2 de julio de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 3167 - Mordida

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este jueves 2 de julio

1° 3167 11° 2576 2° 3351 12° 8053 3° 4329 13° 6996 4° 9327 14° 7751 5° 7108 15° 9067 6° 3268 16° 7682 7° 9367 17° 9173 8° 0552 18° 3708 9° 8499 19° 5266 10° 7447 20° 1114

¿Qué significa soñar con mordida?

Soñar con una mordida suele reflejar miedo, alerta o sensación de amenaza. Puede señalar conflictos cercanos, críticas que duelen o límites invadidos.

Si tú muerdes, indica impulso, defensa o deseo de afirmar poder. Si te muerden, sugiere vulnerabilidad, traición o necesidad de protegerte.

¿Dónde pedir ayuda y cómo autoexcluirse de las apuestas?

La provincia de Santa Fe cuenta con una línea gratuita y confidencial: 0800-268-5640 y WhatsApp 341-540-7653, disponible todos los días de 8 a 24. También se puede acudir a los centros de atención en Rosario (Galpón de las Juventudes) y Santa Fe capital.

Además, quienes lo deseen pueden solicitar la autoexclusión voluntaria de las salas de juego, ya sea en los casinos habilitados o en las sedes de Lotería de Santa Fe.