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El sorteo de la Quiniela de Santa Fe se realizó este jueves, 2 de julio de 2026 y ya se publicó el extracto oficial con todos los números ganadores de la primera.
En este jueves, 2 de julio de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:
- En primer lugar: 3167 - Mordida
Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este jueves 2 de julio
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|0552
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¿Qué significa soñar con mordida?
Soñar con una mordida suele reflejar miedo, alerta o sensación de amenaza. Puede señalar conflictos cercanos, críticas que duelen o límites invadidos.
Si tú muerdes, indica impulso, defensa o deseo de afirmar poder. Si te muerden, sugiere vulnerabilidad, traición o necesidad de protegerte.
¿Dónde pedir ayuda y cómo autoexcluirse de las apuestas?
La provincia de Santa Fe cuenta con una línea gratuita y confidencial: 0800-268-5640 y WhatsApp 341-540-7653, disponible todos los días de 8 a 24. También se puede acudir a los centros de atención en Rosario (Galpón de las Juventudes) y Santa Fe capital.
Además, quienes lo deseen pueden solicitar la autoexclusión voluntaria de las salas de juego, ya sea en los casinos habilitados o en las sedes de Lotería de Santa Fe.