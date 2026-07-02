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El sorteo de la Quiniela de Santa Fe se realizó este jueves, 2 de julio de 2026 y ya se publicó el extracto oficial con todos los números ganadores de la primera.

En este jueves, 2 de julio de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 3167 - Mordida

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Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este jueves 2 de julio

 1°3167 11°2576
 3351  12°8053
 3°4329 13°6996 
 9327  14°7751 
 7108  15°9067 
 6°3268  16°7682
 9367  17°9173 
 0552  18°3708 
 8499  19°5266 
 10°7447 20°1114 

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¿Qué significa soñar con mordida?

Soñar con una mordida suele reflejar miedo, alerta o sensación de amenaza. Puede señalar conflictos cercanos, críticas que duelen o límites invadidos.

Si tú muerdes, indica impulso, defensa o deseo de afirmar poder. Si te muerden, sugiere vulnerabilidad, traición o necesidad de protegerte.

¿Dónde pedir ayuda y cómo autoexcluirse de las apuestas?

La provincia de Santa Fe cuenta con una línea gratuita y confidencial: 0800-268-5640 y WhatsApp 341-540-7653, disponible todos los días de 8 a 24. También se puede acudir a los centros de atención en Rosario (Galpón de las Juventudes) y Santa Fe capital.

Además, quienes lo deseen pueden solicitar la autoexclusión voluntaria de las salas de juego, ya sea en los casinos habilitados o en las sedes de Lotería de Santa Fe.

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