La Quiniela de Santa Fe dio a conocer este jueves, 2 de julio de 2026 los números ganadores del sorteo de la la Previa, con el orden oficial que determinó los premios de la jornada.
En este jueves, 2 de julio de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:
- En primer lugar: 3630 - Santa Rosa
Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este jueves 2 de julio
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|8147
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|4332
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|3887
|13°
|3590
|4°
|9277
|14°
|9126
|5°
|7133
|15°
|8102
|6°
|4889
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|7405
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|7731
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|0616
|8°
|7647
|18°
|5869
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|3049
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|9484
|10°
|8038
|20°
|9660
¿Qué significa soñar con santa rosa?
Soñar con Santa Rosa sugiere fe, protección y pureza; apunta a necesidad de guía espiritual o paz interior.
Si alude a la Tormenta de Santa Rosa, simboliza cambios y limpieza emocional antes de un nuevo comienzo.
Consejos para los apostantes
El juego tendría que ser una modo de entretenimiento y no una causa de ansiedad o disputa. Por lo tanto, es crucial fijar límites y evitar jugar en períodos de inestabilidad emocional.
Igualmente, se sugiere equilibrar esta actividad con otras ocupaciones, realizar pausas regulares y, si es posible, jugar en compañía.