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La Quiniela de Santa Fe dio a conocer este jueves, 2 de julio de 2026 los números ganadores del sorteo de la la Previa, con el orden oficial que determinó los premios de la jornada.

En este jueves, 2 de julio de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 3630 - Santa Rosa

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Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este jueves 2 de julio

 1°3630 11°8147
 4332  12°7011
 3°3887 13°3590 
 9277  14°9126 
 7133  15°8102 
 6°4889  16°7405
 7731  17°0616 
 7647  18°5869 
 3049  19°9484 
 10°8038 20°9660 

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Consejos para los apostantes

El juego tendría que ser una modo de entretenimiento y no una causa de ansiedad o disputa. Por lo tanto, es crucial fijar límites y evitar jugar en períodos de inestabilidad emocional.

Igualmente, se sugiere equilibrar esta actividad con otras ocupaciones, realizar pausas regulares y, si es posible, jugar en compañía.

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