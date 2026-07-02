La Quiniela de Santa Fe dio a conocer este jueves, 2 de julio de 2026 los números ganadores del sorteo de la la Previa, con el orden oficial que determinó los premios de la jornada.

En este jueves, 2 de julio de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 3630 - Santa Rosa

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este jueves 2 de julio

1° 3630 11° 8147 2° 4332 12° 7011 3° 3887 13° 3590 4° 9277 14° 9126 5° 7133 15° 8102 6° 4889 16° 7405 7° 7731 17° 0616 8° 7647 18° 5869 9° 3049 19° 9484 10° 8038 20° 9660

¿Qué significa soñar con santa rosa?

Soñar con Santa Rosa sugiere fe, protección y pureza; apunta a necesidad de guía espiritual o paz interior.

Si alude a la Tormenta de Santa Rosa, simboliza cambios y limpieza emocional antes de un nuevo comienzo.

Consejos para los apostantes

El juego tendría que ser una modo de entretenimiento y no una causa de ansiedad o disputa. Por lo tanto, es crucial fijar límites y evitar jugar en períodos de inestabilidad emocional.

Igualmente, se sugiere equilibrar esta actividad con otras ocupaciones, realizar pausas regulares y, si es posible, jugar en compañía.