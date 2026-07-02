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Este miércoles, 1 de julio de 2026 se dieron a conocer los resultados de la Quiniela de Santa Fe con el listado completo de números ganadores que definió el orden oficial de la jornada.

En este miércoles, 1 de julio de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 4602 - Niño

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Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este miércoles 1 de julio

 1°4602 11°9882
 5346  12°0522
 3°2381 13°3179 
 7698  14°1138 
 9697  15°6953 
 6°9768  16°0816
 6679  17°9020 
 2899  18°6424 
 6856  19°5831 
 10°0868 20°8096 

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¿Qué significa soñar con niño?

Soñar con un niño simboliza inocencia, nuevos comienzos o un proyecto naciente.

Si está feliz indica esperanza; si llora, sugiere miedos, cargas o necesidad de cuidado.

Recomendaciones para jugar con responsabilidad

El juego tiene que ser una manera de ocio y no una fuente de tensión o conflicto. Por ese motivo, es esencial crear límites de tiempo y dinero y no apostar durante momentos de inestabilidad emocional.

Asimismo se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.

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