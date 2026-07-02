Este miércoles, 1 de julio de 2026 se dieron a conocer los resultados de la Quiniela de Santa Fe con el listado completo de números ganadores que definió el orden oficial de la jornada.

En este miércoles, 1 de julio de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 4602 - Niño

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este miércoles 1 de julio

1° 4602 11° 9882 2° 5346 12° 0522 3° 2381 13° 3179 4° 7698 14° 1138 5° 9697 15° 6953 6° 9768 16° 0816 7° 6679 17° 9020 8° 2899 18° 6424 9° 6856 19° 5831 10° 0868 20° 8096

¿Qué significa soñar con niño?

Soñar con un niño simboliza inocencia, nuevos comienzos o un proyecto naciente.

Si está feliz indica esperanza; si llora, sugiere miedos, cargas o necesidad de cuidado.

Recomendaciones para jugar con responsabilidad

El juego tiene que ser una manera de ocio y no una fuente de tensión o conflicto. Por ese motivo, es esencial crear límites de tiempo y dinero y no apostar durante momentos de inestabilidad emocional.

Asimismo se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.