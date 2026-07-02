Este miércoles, 1 de julio de 2026 se dieron a conocer los resultados de la Quiniela de Santa Fe con el listado completo de números ganadores que definió el orden oficial de la jornada.
En este miércoles, 1 de julio de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:
- En primer lugar: 4602 - Niño
Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este miércoles 1 de julio
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|2899
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|6424
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¿Qué significa soñar con niño?
Soñar con un niño simboliza inocencia, nuevos comienzos o un proyecto naciente.
Si está feliz indica esperanza; si llora, sugiere miedos, cargas o necesidad de cuidado.
Recomendaciones para jugar con responsabilidad
El juego tiene que ser una manera de ocio y no una fuente de tensión o conflicto. Por ese motivo, es esencial crear límites de tiempo y dinero y no apostar durante momentos de inestabilidad emocional.
Asimismo se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.