En esta noticia ¿Qué significa soñar con mordida?

El sorteo de la Quiniela de Santa Fe se realizó este miércoles, 16 de septiembre de 2026 y ya se publicó el extracto oficial con todos los números ganadores de la nocturna.

En este miércoles, 16 de septiembre de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 7267 - Mordida

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este miércoles 16 de septiembre

1° 7267 11° 4846 2° 5160 12° 5587 3° 1624 13° 7719 4° 2276 14° 2036 5° 0465 15° 2148 6° 8013 16° 9162 7° 3981 17° 4646 8° 6742 18° 7363 9° 8265 19° 4918 10° 1881 20° 0035

¿Qué significa soñar con mordida?

Soñar con una mordida refleja miedo, agresión contenida o una amenaza cercana.

También puede indicar límites invadidos, traición emocional o necesidad de defenderte.

¿Cuándo el juego puede convertirse en un problema?

Si el juego y las apuestas interviene en la vida diaria, genera malestar o afecta a quienes nos rodean, puede dejar de ser una actividad recreativa para convertirse en una preocupación.

Estar atentos a estas señales y hablarlo a tiempo es clave para prevenir consecuencias mayores. Buscar ayuda es una forma responsable de cuidarse y cuidar a los las personas que queremos.