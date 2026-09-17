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El sorteo de la Quiniela de Santa Fe se realizó este jueves, 17 de septiembre de 2026 y ya se publicó el extracto oficial con todos los números ganadores de la primera.

En este jueves, 17 de septiembre de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 6356 - La Caída

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Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este jueves 17 de septiembre

 1°6356 11°2575
 6651  12°6698
 3°2322 13°6192 
 4303  14°3764 
 3406  15°0020 
 6°9337  16°4373
 4990  17°0789 
 4824  18°7746 
 3645  19°6597 
 10°0421 20°5190 

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¿Qué significa soñar con la caída?

Soñar con La Caída suele señalar miedo a perder el control o a fracasar. Refleja vulnerabilidad ante cambios bruscos.

También puede invitar a soltar cargas y pedir apoyo, o a tomar precauciones. Si aterrizas ileso, sugiere resiliencia y aprendizaje.

¿Cuándo el juego puede convertirse en un problema?

Si el juego y las apuestas obstruye en la vida diaria, genera malestar o afecta a quienes nos rodean, puede dejar de ser una actividad recreativa para convertirse en una preocupación.

Estar atentos a estas señales y hablarlo a tiempo es clave para prevenir consecuencias mayores. Buscar ayuda es una forma responsable de cuidarse y cuidar a los otros.

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