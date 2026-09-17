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El sorteo de la Quiniela de Santa Fe se realizó este jueves, 17 de septiembre de 2026 y ya se publicó el extracto oficial con todos los números ganadores de la primera.
En este jueves, 17 de septiembre de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:
- En primer lugar: 6356 - La Caída
Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este jueves 17 de septiembre
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|4303
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|3764
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|0020
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¿Qué significa soñar con la caída?
Soñar con La Caída suele señalar miedo a perder el control o a fracasar. Refleja vulnerabilidad ante cambios bruscos.
También puede invitar a soltar cargas y pedir apoyo, o a tomar precauciones. Si aterrizas ileso, sugiere resiliencia y aprendizaje.
¿Cuándo el juego puede convertirse en un problema?
Si el juego y las apuestas obstruye en la vida diaria, genera malestar o afecta a quienes nos rodean, puede dejar de ser una actividad recreativa para convertirse en una preocupación.
Estar atentos a estas señales y hablarlo a tiempo es clave para prevenir consecuencias mayores. Buscar ayuda es una forma responsable de cuidarse y cuidar a los otros.