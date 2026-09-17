En esta noticia ¿Qué significa soñar con la caída?

El sorteo de la Quiniela de Santa Fe se realizó este jueves, 17 de septiembre de 2026 y ya se publicó el extracto oficial con todos los números ganadores de la primera.

En este jueves, 17 de septiembre de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 6356 - La Caída

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este jueves 17 de septiembre

1° 6356 11° 2575 2° 6651 12° 6698 3° 2322 13° 6192 4° 4303 14° 3764 5° 3406 15° 0020 6° 9337 16° 4373 7° 4990 17° 0789 8° 4824 18° 7746 9° 3645 19° 6597 10° 0421 20° 5190

¿Qué significa soñar con la caída?

Soñar con La Caída suele señalar miedo a perder el control o a fracasar. Refleja vulnerabilidad ante cambios bruscos.

También puede invitar a soltar cargas y pedir apoyo, o a tomar precauciones. Si aterrizas ileso, sugiere resiliencia y aprendizaje.

¿Cuándo el juego puede convertirse en un problema?

Si el juego y las apuestas obstruye en la vida diaria, genera malestar o afecta a quienes nos rodean, puede dejar de ser una actividad recreativa para convertirse en una preocupación.

Estar atentos a estas señales y hablarlo a tiempo es clave para prevenir consecuencias mayores. Buscar ayuda es una forma responsable de cuidarse y cuidar a los otros.