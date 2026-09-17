En esta noticia ¿Qué significa soñar con muerto que habla?

Los resultados oficiales de la Quiniela de Santa Fe de este jueves, 17 de septiembre de 2026 ya están disponibles. El sorteo de la la Previa definió los números ganadores del día.

En este jueves, 17 de septiembre de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 9748 - Muerto que habla

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este jueves 17 de septiembre

1° 9748 11° 0920 2° 8793 12° 0422 3° 7470 13° 3797 4° 0074 14° 5470 5° 9263 15° 1580 6° 8176 16° 7431 7° 1892 17° 6020 8° 4861 18° 1037 9° 5674 19° 4254 10° 6093 20° 7734

¿Qué significa soñar con muerto que habla?

Soñar con un Muerto que habla suele señalar asuntos pendientes y necesidad de cierre. Refleja duelo, culpa o deseo de comprender el pasado.

Lo que dice simboliza guía o advertencia interna. Observa el mensaje y la emoción: ahí está la clave del significado.

¿Dónde pedir ayuda y cómo autoexcluirse de las apuestas?

La provincia de Santa Fe cuenta con una línea gratuita y confidencial: 0800-268-5640 y WhatsApp 341-540-7653, disponible todos los días de 8 a 24. También se puede acudir a los centros de atención en Rosario (Galpón de las Juventudes) y Santa Fe capital.

Además, quienes lo deseen pueden solicitar la autoexclusión voluntaria de las salas de juego, ya sea en los casinos habilitados o en las sedes de Lotería de Santa Fe.