En esta noticia

Los resultados oficiales de la Quiniela de Santa Fe de este jueves, 17 de septiembre de 2026 ya están disponibles. El sorteo de la la Previa definió los números ganadores del día.

En este jueves, 17 de septiembre de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 9748 - Muerto que habla

Te puede interesar

Tras de 20 años de historia, cierra una emblemática fábrica de galletitas argentinas

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este jueves 17 de septiembre

 1°9748 11°0920
 8793  12°0422
 3°7470 13°3797 
 0074  14°5470 
 9263  15°1580 
 6°8176  16°7431
 1892  17°6020 
 4861  18°1037 
 5674  19°4254 
 10°6093 20°7734 

Te puede interesar

No es Argentina | El país de América Latina con mayor calidad de vida que se posiciona por encima de varias potencias mundiales

¿Qué significa soñar con muerto que habla?

Soñar con un Muerto que habla suele señalar asuntos pendientes y necesidad de cierre. Refleja duelo, culpa o deseo de comprender el pasado.

Lo que dice simboliza guía o advertencia interna. Observa el mensaje y la emoción: ahí está la clave del significado.

¿Dónde pedir ayuda y cómo autoexcluirse de las apuestas?

La provincia de Santa Fe cuenta con una línea gratuita y confidencial: 0800-268-5640 y WhatsApp 341-540-7653, disponible todos los días de 8 a 24. También se puede acudir a los centros de atención en Rosario (Galpón de las Juventudes) y Santa Fe capital.

Además, quienes lo deseen pueden solicitar la autoexclusión voluntaria de las salas de juego, ya sea en los casinos habilitados o en las sedes de Lotería de Santa Fe.

Te puede interesar

Orgullo nacional: la localidad argentina que abrió la primera parada de colectivo con calefacción para no pasar frío