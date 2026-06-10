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La Quiniela de Santa Fe dio a conocer este miércoles, 10 de junio de 2026 los números ganadores del sorteo de la matutina, con el orden oficial que determinó los premios de la jornada.

En este miércoles, 10 de junio de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 1040 - El Cura

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Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este miércoles 10 de junio

 1°1040 11°3600
 1063  12°6311
 3°4362 13°9137 
 0361  14°9712 
 0897  15°5635 
 6°2779  16°9369
 9633  17°9304 
 7307  18°5967 
 1896  19°9859 
 10°4050 20°6901 

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¿Qué significa soñar con el cura?

Soñar con El Cura suele señalar búsqueda de guía, perdón o consuelo espiritual.

También puede reflejar culpa, miedo al juicio o presión por normas morales.

¿Dónde pedir ayuda y cómo autoexcluirse de las apuestas?

La provincia de Santa Fe cuenta con una línea gratuita y confidencial: 0800-268-5640 y WhatsApp 341-540-7653, disponible todos los días de 8 a 24. También se puede acudir a los centros de atención en Rosario (Galpón de las Juventudes) y Santa Fe capital.

Además, quienes lo deseen pueden solicitar la autoexclusión voluntaria de las salas de juego, ya sea en los casinos habilitados o en las sedes de Lotería de Santa Fe.

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