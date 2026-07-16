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La Quiniela de Santa Fe volvió a sortearse este miércoles, 15 de julio de 2026 y ya se conocen los resultados del sorteo, con el detalle completo de los números ganadores del extracto oficial.

En este miércoles, 15 de julio de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 4484 - La Iglesia

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Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este miércoles 15 de julio

 1°4484 11°5597
 2413  12°5690
 3°3957 13°7590 
 6580  14°9473 
 5659  15°1470 
 6°6334  16°1234
 0835  17°5949 
 4380  18°1424 
 8795  19°4916 
 10°8875 20°1250 

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¿Qué significa soñar con la iglesia?

Soñar con la Iglesia suele reflejar búsqueda de guía espiritual, consuelo y pertenencia; puede señalar necesidad de fe, valores o apoyo comunitario.

También puede indicar culpa, deseo de perdón o conflictos con creencias; a veces advierte de tomar decisiones éticas y reconectar con tus convicciones.

Consejos para los apostantes

El juego debe ser una modo de esparcimiento y no una causa de ansiedad o disputa. Por lo tanto, es crucial fijar límites y evitar jugar en períodos de inestabilidad emocional.

Por otra parte, se sugiere equilibrar esta actividad con otras ocupaciones, realizar pausas regulares y, si es posible, jugar en compañía.

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