La cotización del dólar alcanzó los MXN 17.42 en la sesión de cierre de mercados del jueves, 16 de julio de 2026. Esta cifra refleja una variación del 0.22% en comparación con su precio al inicio de la jornada.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 17.46 pesos y un mínimo de 17.37 pesos.

La cotización del Dólar mostró un ligero descenso semanal de 0.70% y una caída anual de 7.04%, señalando una tendencia bajista sostenida.

La cotización de las principales monedas en México (foto: Freepik).

En México, en los últimos 10 días,

en los últimos 10 días, el dólar mostró alta volatilidad con subidas y bajas en igual proporción, rachas breves en ambos sentidos y sin tendencia definida; no obstante, cerró con impulso alcista tras dos jornadas de retrocesos.

La volatilidad del Dólar durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Dólar fue del 5.21%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año comparado con la volatilidad anual del 7.56%.

Hoy, la cotización del Dólar muestra una tendencia positiva, registrando un valor de 1 que indica un aumento en comparación con los días pasados. Este impulso sugiere un fortalecimiento de la moneda frente a otras divisas en el mercado.

En contraste, algunos días anteriores reflejaron fluctuaciones, pero el dato actual sugiere que la moneda está recuperando terreno. Esto puede generar confianza en los inversionistas y podría tener repercusiones en el comercio internacional.

Este aumento en la cotización del Dólar puede ser indicativo de un cambio en la percepción del mercado sobre la economía local y su estabilidad.

La variación del Dólar en la última semana.

En el último año, el Dólar ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 18.1 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 17.1 MXN.

¿Cómo y dónde comprar Dólar en México?

En México, las personas que deseen adquirir o vender dicho activo podrán acercarse a alguna sucursal bancaria dentro del horario de atención o en las casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Otra de las alternativas es mediante activos ETFs (Exchange-Traded Funds), ya que ofrecen comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso mexicano.

A pesar de que esta alternativa equivale a comprar la moneda física, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera.

Cuáles son los requisitos para comprar dólares

El Banco Azteca detalló en su portal web que las personas pueden obtener hasta 4999 dólares por operación en sus sucursales y hasta 30.000 dólares mensuales. El único condición que exige la entidad es que el cliente presente una identificación oficial vigente, como el INE, el pasaporte, passport card americano o forma migratoria.

Por otra parte, el banco ofrece a sus clientes un seguro por robo gratis durante las siguientes cinco horas de realizada la operación. El monto a cubrir sin costo es de hasta 7500 pesos mexicanos.