Diversas investigaciones científicas analizan desde hace años el impacto de los alimentos fermentados en el organismo. Entre ellos, el yogur concentra buena parte de la atención por su aporte de nutrientes y microorganismos vivos, además de ser el fermentado más culturalmente aceptado en Argentina, en parte por su sabor y textura.

El interés crece a medida que se conocen más detalles sobre el papel de la microbiota intestinal, un conjunto de microorganismos vinculado con funciones inmunológicas, metabólicas e incluso neurológicas.

Qué revela la ciencia sobre el consumo diario de yogur

En ese contexto, el equipo interdisciplinario de Profesionales Expertos en Nutrición Infantil (PROFENI) recopiló evidencia científica reciente sobre los efectos del consumo regular de yogur y otros alimentos fermentados.

¿Cómo impacta en el organismo el consumo de yogur todos los días?

Uno de los hallazgos más repetidos en la literatura científica es la asociación entre el consumo habitual de alimentos fermentados y una mayor diversidad de la microbiota intestinal, un factor relacionado con la salud inmunológica y metabólica.

Además, estudios citados por PROFENI vinculan esta clase de alimentos con una mejor salud digestiva y con un menor riesgo de desarrollar enfermedades crónicas, entre ellas las cardiovasculares, diabetes tipo 2 e inclusive obesidad, por su aporte de saciedad.

La evidencia también relaciona el consumo de yogur con perfiles metabólicos más favorables.

Los beneficios del yogur para la microbiota y el metabolismo

La evidencia también relaciona el consumo de yogur con perfiles metabólicos más favorables. Una investigación publicada en BMC Microbiology encontró asociaciones entre este alimento y una reducción de la obesidad abdominal.

Otro de los conceptos que gana espacio en la investigación nutricional es el de la “dosis diaria de microorganismos vivos”. Trabajos publicados en The Journal of Nutrition señalan beneficios vinculados a una ingesta sostenida de alimentos que aportan estos microorganismos.

¿Cómo incorporar microorganismos vivos a la dieta diaria?

Según la información relevada por PROFENI, el yogur representa una de las formas más accesibles y seguras de incorporar microorganismos vivos a la alimentación diaria, además de aportar proteínas de alto valor biológico, calcio y vitaminas.

Los especialistas agregan que, en contextos donde persisten déficits de nutrientes como calcio y vitamina D, incorporar diariamente un alimento fermentado como el yogur puede convertirse en una estrategia nutricional para complementar una alimentación equilibrada.