Los sorteos diarios de la quiniela reúnen a miles de participantes que esperan los números ganadores. Administrada por las loterías provinciales, esta forma de juego otorga premios fijos que varían en función del acierto numérico y del monto destinado a la apuesta.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la vespertina de este viernes, 4 de septiembre de 2026. A la cabeza salió el número 2113 (La Yeta) y las letras son: L S S Z.

Los resultados de la Quiniela Nacional del viernes 4 de septiembre

1° 2113 11° 7382 2° 5512 12° 4511 3° 6882 13° 6946 4° 2588 14° 4905 5° 9684 15° 9420 6° 4961 16° 8420 7° 1579 17° 9244 8° 6772 18° 3690 9° 3619 19° 8799 10° 3449 20° 5804

Resultados de la Quiniela Provincial en la Vespertina este viernes 4 de septiembre

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la vespertina de este viernes 4 de septiembre. A la cabeza salió el número 6838 - Piedras.

1° 6838 11° 2924 2° 8185 12° 4750 3° 0278 13° 1742 4° 6475 14° 0299 5° 7008 15° 6707 6° 0839 16° 2689 7° 2594 17° 0614 8° 4199 18° 4719 9° 1260 19° 8528 10° 1068 20° 2646

¿A qué hora es la quiniela hoy?

Los sorteos se realizan cinco veces al día:

La Previa (a las 8 horas)

La Primera (a las 12 horas)

La Matutina (a las 15 horas)

La Vespertina (a las 18 horas)

La Nocturna (a las 21 horas).

¿Qué significa soñar con la yeta?

Soñar con La Yeta simboliza miedo a la mala suerte y a que algo se tuerza pese a tus esfuerzos.

También invita a romper supersticiones, actuar con prudencia y recuperar la confianza.

¿Qué significa soñar con piedras?

Soñar con piedras suele simbolizar fortaleza, estabilidad y resistencia interior. También puede aludir a la necesidad de ser firme ante decisiones o a construir bases sólidas.

Si las piedras dificultan el camino, representan obstáculos, dureza emocional o cargas. Lanzarlas sugiere conflicto o culpa; encontrarlas valiosas indica aprendizajes y recursos internos.