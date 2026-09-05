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Los sorteos diarios de la quiniela reúnen a miles de participantes que esperan los números ganadores. Administrada por las loterías provinciales, esta forma de juego otorga premios fijos que varían en función del acierto numérico y del monto destinado a la apuesta.
Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la vespertina de este viernes, 4 de septiembre de 2026. A la cabeza salió el número 2113 (La Yeta) y las letras son: L S S Z.
Los resultados de la Quiniela Nacional del viernes 4 de septiembre
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|2113
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|7382
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|5512
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|2588
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|3449
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|5804
Resultados de la Quiniela Provincial en la Vespertina este viernes 4 de septiembre
Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la vespertina de este viernes 4 de septiembre. A la cabeza salió el número 6838 - Piedras.
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|6838
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|2924
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|8185
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|4750
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|0278
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|1742
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|6475
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|0299
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|7008
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|6707
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|0839
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|2689
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|2594
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|0614
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|4199
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|1260
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|8528
|10°
|1068
|20°
|2646
¿A qué hora es la quiniela hoy?
Los sorteos se realizan cinco veces al día:
- La Previa (a las 8 horas)
- La Primera (a las 12 horas)
- La Matutina (a las 15 horas)
- La Vespertina (a las 18 horas)
- La Nocturna (a las 21 horas).
¿Qué significa soñar con la yeta?
Soñar con La Yeta simboliza miedo a la mala suerte y a que algo se tuerza pese a tus esfuerzos.
También invita a romper supersticiones, actuar con prudencia y recuperar la confianza.
¿Qué significa soñar con piedras?
Soñar con piedras suele simbolizar fortaleza, estabilidad y resistencia interior. También puede aludir a la necesidad de ser firme ante decisiones o a construir bases sólidas.
Si las piedras dificultan el camino, representan obstáculos, dureza emocional o cargas. Lanzarlas sugiere conflicto o culpa; encontrarlas valiosas indica aprendizajes y recursos internos.