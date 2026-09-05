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Los sorteos diarios de la quiniela reúnen a miles de participantes que esperan los números ganadores. Administrada por las loterías provinciales, esta forma de juego otorga premios fijos que varían en función del acierto numérico y del monto destinado a la apuesta.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la vespertina de este viernes, 4 de septiembre de 2026. A la cabeza salió el número 2113 (La Yeta) y las letras son: L S S Z.

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Los resultados de la Quiniela Nacional del viernes 4 de septiembre

 1°2113 11°7382 
 5512  12°4511
 3°6882  13°6946 
 2588  14°4905 
 9684  15°9420 
 6°4961  16°8420
 1579  17°9244 
 6772  18°3690 
 3619  19°8799 
 10°3449  20°5804 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Vespertina este viernes 4 de septiembre

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la vespertina de este viernes 4 de septiembre. A la cabeza salió el número 6838 - Piedras.

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 1°6838 11°2924 
 8185   12°4750
 3°0278  13°1742 
 6475  14°0299 
 7008  15°6707 
 6°0839  16°2689
 2594  17°0614 
 4199  18°4719 
 1260  19°8528 
 10°1068  20°2646 

¿A qué hora es la quiniela hoy?

Los sorteos se realizan cinco veces al día:

  • La Previa (a las 8 horas)
  • La Primera (a las 12 horas)
  • La Matutina (a las 15 horas)
  • La Vespertina (a las 18 horas)
  • La Nocturna (a las 21 horas).

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¿Qué significa soñar con la yeta?

Soñar con La Yeta simboliza miedo a la mala suerte y a que algo se tuerza pese a tus esfuerzos.

También invita a romper supersticiones, actuar con prudencia y recuperar la confianza.

¿Qué significa soñar con piedras?

Soñar con piedras suele simbolizar fortaleza, estabilidad y resistencia interior. También puede aludir a la necesidad de ser firme ante decisiones o a construir bases sólidas.

Si las piedras dificultan el camino, representan obstáculos, dureza emocional o cargas. Lanzarlas sugiere conflicto o culpa; encontrarlas valiosas indica aprendizajes y recursos internos.