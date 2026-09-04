Esta técnica se volvió muy popular en el último tiempo.

Una señal deficiente de internet puede transformarse en un inconveniente considerable, especialmente en un contexto en el cual el teletrabajo se vuelve cada vez más frecuente.

Colocar papel aluminio detrás del módem de WiFi ha emergido como uno de los métodos más populares para mejorar la conectividad sin incurrir en costos adicionales ni adquirir antenas extras.

Esta estrategia se basa en un principio físico fundamental: el aluminio actúa como un reflector de las ondas electromagnéticas, lo que permite redirigir sus señales hacia áreas determinadas.

Por qué ubicar papel de aluminio detrás del módem WiFi puede acelerar la conexión a Internet.

El truco viral ganó notoriedad después de un estudio llevado a cabo en el año 2017 por la Universidad de Dartmouth, que diseñó reflectores personalizados mediante impresión 3D con el fin de optimizar la distribución del WiFi.

En las evaluaciones, se obtuvo un incremento de hasta un 50% en ciertas áreas, además de disminuir la fuga de señal.

La señal emitida por los dispositivos de internet se distribuye mediante una cobertura que imita una “esfera”. Esto implica que la señal se propaga en todas direcciones desde el dispositivo, tanto hacia los laterales como hacia arriba y hacia abajo.

Poner papel aluminio en el módem de WiFi: para qué sirve y por qué lo recomiendan (foto: archivo).

Esto conlleva que la intensidad no sea uniforme en todos los puntos, ya que elementos tales como paredes, muebles, metales o electrodomésticos pueden atenuar la conexión.

De este modo, el papel aluminio facilita el “empuje” de la señal hacia el frente, lo que puede amplificar las conexiones en espacios del hogar que se encuentran distantes del dispositivo.

Cuando se implementa en el hogar, los resultados suelen mostrar una mejora de entre 10% y 20% de la intensidad . La señal se ve influenciada por aspectos como la disposición del espacio, los materiales de construcción y la ubicación del router.

Cómo potenciar tu conexión con papel curvo

El principio que fundamenta este truco radica en que las señales del router operan en frecuencias de 2.4 y 5 GHz, las cuales se reflejan en superficies metálicas.

Colocar un papel curvo actúa como una antena parabólica que concentra la propagación de las ondas en un lugar específico, lo que potencia la conexión.

Colocar papel aluminio en el módem de WiFi: para qué es útil y por qué lo sugieren (foto: archivo)

Mejora tu WiFi con papel aluminio: sigue estos sencillos pasos

Para optimizar el internet del hogar mediante este método popular, es necesario llevar a cabo los siguientes pasos:

Desconectar el router.

Recortar papel aluminio en dimensiones aproximadas de 20 x 30 centímetros.

Configurar una ligera forma curva.

Localizarlo detrás del módem.

Dirigirlo hacia la zona donde se requiere mejorar la señal.

Aspectos y riesgos a considerar

En la misma línea, no soluciona los problemas estructurales que dan origen a la mala señal, tales como las paredes gruesas, interferencias de otros dispositivos o distancias excesivas.

Se debe tener cuidado de no cubrir por completo el equipo, ya que puede atrapar el calor del dispositivo y afectar su rendimiento y vida útil. Es por esto que los especialistas solo aconsejan usarlo como reflector parcial y no envolverlo.

Si bien colocar papel aluminio detrás del módem de WiFi es un truco económico, tiene sus propias limitaciones.

Pese a sus limitaciones, la solución actúa como un hack de bajo costo que solo toma unos minutos realizar, por lo que puede ser útil en momentos en donde la conexión no es buena y se necesita internet de alta velocidad.

Otra aclaración que se realiza es que el truco puede funcionar como un ajuste temporal o experimental, pero no reemplaza alternativas efectivas como la correcta ubicación, el uso de repetidores o sistemas actualizados que potencian la señal.

La mejora en la conexión se producirá en una sola dirección, lo que significa que otras áreas pueden quedar con menor cobertura de internet.

Mejora la señal de internet con papel aluminio en casa

Una alternativa aún mejor es combinar el truco con una reubicación estratégica del módem: colocarlo en un punto central del hogar, alejado de paredes externas y electrodomésticos, potencia el efecto del reflector y distribuye mejor la señal.

En este sentido, el papel aluminio funciona como un complemento, no como una solución aislada.

El uso del papel aluminio detrás del módem no solo representa un método económico para mejorar la señal de internet, sino que también ha generado un creciente interés en el ámbito de la tecnología doméstica.

Expertos sugieren que al experimentar con la forma y la ubicación del papel aluminio, los usuarios pueden encontrar configuraciones personalizadas que maximicen la potencia de la señal en sus hogares.

Además, este truco se suma a otras recomendaciones como el uso de dispositivos amplificadores de señal y la correcta ubicación del router. Estas estrategias en conjunto pueden ofrecer soluciones efectivas a quienes enfrentan problemas de conectividad, haciendo posible un trabajo remoto más fluido y eficiente.