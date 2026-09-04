El Gobierno de Córdoba ha dado a conocer que se llevarán a cabo obras con el fin de completar las secciones faltantes de una de las autopistas más utilizadas por los ciudadanos argentinos. Este proyecto abarca dos trayectos de la ruta, que en conjunto representan aproximadamente 33,5 kilómetros que han permanecido inconclusos durante varios años.

El gobernador Martín Llaryora realizó el anuncio y comunicó que este evento será un “acontecimiento histórico que permitirá transformar lo que se había convertido en la ruta de la muerte”.

Qué autopista van a terminar de construir

El Gobierno de Córdoba anunció en un acto realizado en Cañada Jeanmaire que terminarán de construir la Autopista Nacional Ruta 19, cuyas obras estaban paralizadas. La inversión ascenderá hasta los $ 190.000 millones para finalizar dos conexiones.

La primera parte contempla un trayecto de 16,8 kilómetros entre San Francisco y Devoto, mientras que el otro tramo es de 16,7 kilómetros entre Devoto y Cañada Jeanmaire. Ambos trabajos estarán a cargo de la empresa Roggio e Hijos Sociedad Anónima, quien fue el ganador de ambas licitaciones.

Los trabajos se suman a los 29,4 km ya reactivados entre Arroyito y Santiago Temple, completando así los 62,9 km que habían quedado paralizados.

Esta autopista es de suma importancia, ya que es uno de los corredores bioceánicos Atlántico-Pacífico más transitados del país al conectar Córdoba con Santa Tomé (Santa Fe). Por la vía circulan más de 3 millones de vehículos con un alto porcentaje de transporte de carga y vehículos nacionales e internacionales.

“Aquí estamos de distintos partidos políticos y religiones y nos une la idea del progreso. Podemos pensar distinto, pero podemos trabajar juntos y esa es la gran diferencia. Les quiero agradecer a cada uno de los vecinos y a cada uno de los pueblos de la región”, anunció el gobernador.

Detalles del nuevo proyecto de infraestructura multicarril

El ministro de Infraestructura de la provincia, Fabián López, proporcionó detalles sobre el proyecto:

Se construirá una traza nueva para ser multicarril

Se duplicarán las calzadas y estarán separadas

La velocidad máxima será de 130 kilómetros por hora

Tendrá colectoras con accesos restringidos

Se construirán cuatro intersecciones en diferentes niveles para solucionar las maniobras de retorno y accesos a las localidades de Devoto y Colonia Marina, además de conexiones a caminos vecinales

Se sumarán obras hidráulicas, defensas, iluminación de intercambiadores, forestación del tramo, demarcación horizontal y señalización vertical.

Tras años paralizada, retomaron las obras convertir una ruta en autopista que benficiará a miles de pasajeros diarios

Importancia de la Autopista Nacional Ruta 19 y sus ciudades

La Autopista Nacional Ruta 19 posee una relevancia considerable debido a que conecta múltiples ciudades estratégicas. Estas son:

Córdoba Capital

Malvinas Argentinas

Monte Cristo

Río Primero

Arroyito

San Francisco

Sa Pereira

San Gerónimo del Sauce

Santo Tomé (ciudad límite con la capital de Santa Fe)

Transformación vial y empleo: un futuro seguro en Córdoba

El Gobierno de Córdoba destacó que las obras aseguran una mayor seguridad y comodidad para los más de 3 millones de vehículos que usan la ruta por año. Se prevén menos accidentes y tiempos de viaje reducidos.

El proyecto también incluye mejoras en la infraestructura de las localidades cercanas, estimulando el desarrollo económico y social de la región. La conexión facilitará el transporte de productos locales y atraerá más inversiones.