En esta noticia
La quiniela continúa siendo el juego de apuestas preferido por los argentinos gracias a su dinámica simple y a sus sorteos constantes. Los resultados se publican de manera oficial en cada provincia y los premios se pagan bajo un sistema fijo que premia según la exactitud de los números seleccionados.
Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la la Previa de este viernes, 4 de septiembre de 2026. A la cabeza salió el número 6755 (La Música) y las letras son: L T W W.
Resultados de la Quiniela Nacional del viernes 4 de septiembre
|1°
|6755
|11°
|1728
|2°
|0139
|12°
|0583
|3°
|7293
|13°
|1245
|4°
|0663
|14°
|5101
|5°
|7841
|15°
|8030
|6°
|3927
|16°
|8935
|7°
|7232
|17°
|1894
|8°
|8803
|18°
|3204
|9°
|2348
|19°
|9581
|10°
|5644
|20°
|5865
Resultados de la Quiniela Provincial en La Previa este viernes 4 de septiembre
Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la la previa de este viernes 4 de septiembre. A la cabeza salió el número 9974 - Gente Negra.
|1°
|9974
|11°
|4479
|2°
|7042
|12°
|2126
|3°
|4937
|13°
|1491
|4°
|5794
|14°
|5019
|5°
|3305
|15°
|5423
|6°
|6019
|16°
|7637
|7°
|0947
|17°
|4237
|8°
|3823
|18°
|4529
|9°
|2752
|19°
|1073
|10°
|8353
|20°
|2714
¿A qué hora es la quiniela hoy?
Los sorteos se realizan cinco veces al día:
- La Previa (a las 8 horas)
- La Primera (a las 12 horas)
- La Matutina (a las 15 horas)
- La Vespertina (a las 18 horas)
- La Nocturna (a las 21 horas).
¿Qué significa soñar con la música?
Soñar con La Música refleja tu estado emocional y el deseo de armonía; melodías suaves traen calma, ritmos caóticos revelan estrés.
También simboliza creatividad y comunicación: escucharla o crearla indica ganas de expresarte y conectar con otros.
¿Qué significa soñar con gente negra?
Soñar con personas negras puede aludir a diversidad, identidad y conexión. Si el sueño es agradable, sugiere apoyo, fortaleza, respeto o pertenencia.
Si hay tensión, quizá señala temores, prejuicios o temas sociales por explorar. El contexto, las acciones y tu emoción guían la interpretación.