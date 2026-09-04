La quiniela continúa siendo el juego de apuestas preferido por los argentinos gracias a su dinámica simple y a sus sorteos constantes. Los resultados se publican de manera oficial en cada provincia y los premios se pagan bajo un sistema fijo que premia según la exactitud de los números seleccionados.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la la Previa de este viernes, 4 de septiembre de 2026. A la cabeza salió el número 6755 (La Música) y las letras son: L T W W.

Resultados de la Quiniela Nacional del viernes 4 de septiembre

1° 6755 11° 1728 2° 0139 12° 0583 3° 7293 13° 1245 4° 0663 14° 5101 5° 7841 15° 8030 6° 3927 16° 8935 7° 7232 17° 1894 8° 8803 18° 3204 9° 2348 19° 9581 10° 5644 20° 5865

Resultados de la Quiniela Provincial en La Previa este viernes 4 de septiembre

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la la previa de este viernes 4 de septiembre. A la cabeza salió el número 9974 - Gente Negra.

1° 9974 11° 4479 2° 7042 12° 2126 3° 4937 13° 1491 4° 5794 14° 5019 5° 3305 15° 5423 6° 6019 16° 7637 7° 0947 17° 4237 8° 3823 18° 4529 9° 2752 19° 1073 10° 8353 20° 2714

¿A qué hora es la quiniela hoy?

Los sorteos se realizan cinco veces al día:

La Previa (a las 8 horas)

La Primera (a las 12 horas)

La Matutina (a las 15 horas)

La Vespertina (a las 18 horas)

La Nocturna (a las 21 horas).

¿Qué significa soñar con la música?

Soñar con La Música refleja tu estado emocional y el deseo de armonía; melodías suaves traen calma, ritmos caóticos revelan estrés.

También simboliza creatividad y comunicación: escucharla o crearla indica ganas de expresarte y conectar con otros.

¿Qué significa soñar con gente negra?

Soñar con personas negras puede aludir a diversidad, identidad y conexión. Si el sueño es agradable, sugiere apoyo, fortaleza, respeto o pertenencia.

Si hay tensión, quizá señala temores, prejuicios o temas sociales por explorar. El contexto, las acciones y tu emoción guían la interpretación.