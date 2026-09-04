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La quiniela continúa siendo el juego de apuestas preferido por los argentinos gracias a su dinámica simple y a sus sorteos constantes. Los resultados se publican de manera oficial en cada provincia y los premios se pagan bajo un sistema fijo que premia según la exactitud de los números seleccionados.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la la Previa de este viernes, 4 de septiembre de 2026. A la cabeza salió el número 6755 (La Música) y las letras son: L T W W.

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Resultados de la Quiniela Nacional del viernes 4 de septiembre

 1°6755 11°1728 
 0139  12°0583
 3°7293  13°1245 
 0663  14°5101 
 7841  15°8030 
 6°3927  16°8935
 7232  17°1894 
 8803  18°3204 
 2348  19°9581 
 10°5644  20°5865 

Resultados de la Quiniela Provincial en La Previa este viernes 4 de septiembre

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la la previa de este viernes 4 de septiembre. A la cabeza salió el número 9974 - Gente Negra.

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 1°9974 11°4479 
 7042   12°2126
 3°4937  13°1491 
 5794  14°5019 
 3305  15°5423 
 6°6019  16°7637
 0947  17°4237 
 3823  18°4529 
 2752  19°1073 
 10°8353  20°2714 

¿A qué hora es la quiniela hoy?

Los sorteos se realizan cinco veces al día:

  • La Previa (a las 8 horas)
  • La Primera (a las 12 horas)
  • La Matutina (a las 15 horas)
  • La Vespertina (a las 18 horas)
  • La Nocturna (a las 21 horas).

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¿Qué significa soñar con la música?

Soñar con La Música refleja tu estado emocional y el deseo de armonía; melodías suaves traen calma, ritmos caóticos revelan estrés.

También simboliza creatividad y comunicación: escucharla o crearla indica ganas de expresarte y conectar con otros.

¿Qué significa soñar con gente negra?

Soñar con personas negras puede aludir a diversidad, identidad y conexión. Si el sueño es agradable, sugiere apoyo, fortaleza, respeto o pertenencia.

Si hay tensión, quizá señala temores, prejuicios o temas sociales por explorar. El contexto, las acciones y tu emoción guían la interpretación.