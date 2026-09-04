Los sorteos diarios de la quiniela reúnen a miles de competidores que esperan los números ganadores. Administrada por las loterías provinciales, esta forma de juego otorga premios fijos que varían en función del acierto numérico y del valor destinado a la apuesta.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la matutina de este viernes, 4 de septiembre de 2026. A la cabeza salió el número 2663 (Casamiento) y las letras son: E B Q W.

Resultados de la Quiniela Nacional del viernes 4 de septiembre

1° 2663 11° 4806 2° 6374 12° 9915 3° 6417 13° 3824 4° 4036 14° 8874 5° 8331 15° 7109 6° 3612 16° 2666 7° 2100 17° 0698 8° 6943 18° 6002 9° 2560 19° 1776 10° 3540 20° 5453

Resultados de la Quiniela Provincial en la Matutina este viernes 4 de septiembre

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la matutina de este viernes 4 de septiembre. A la cabeza salió el número 4238 - Piedras.

1° 4238 11° 3263 2° 2998 12° 7022 3° 5505 13° 2489 4° 0655 14° 2059 5° 5938 15° 2888 6° 6773 16° 0388 7° 9493 17° 5152 8° 6169 18° 7594 9° 6376 19° 5354 10° 1545 20° 9278

¿Qué es la quiniela?

El juego de azar más conocido de la Argentina es organizado y fiscalizado por las quinielas de cada provincia y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se trata de un juego bancado que no cuenta con un pozo acumulado y las ganancias se determinan en función de los aciertos individuales de los participantes.

Cada jurisdicción establece un "tope de banca", un límite máximo que se utiliza para calcular los pagos en caso de que el total de premios a abonar supere ese umbral. Este mecanismo permite prorratear los pagos entre los ganadores, garantizando la sostenibilidad del modelo de apuestas.

¿Qué significa soñar con casamiento?

Soñar con casamiento suele reflejar deseos de compromiso, unión o estabilidad y marca una transición importante. También puede indicar la integración de aspectos de tu vida o una decisión cercana.

Si genera ansiedad, puede señalar miedo a perder independencia o a nuevas responsabilidades. A veces simboliza proyectos que se formalizan o la necesidad de armonía en tus relaciones.

¿Qué significa soñar con piedras?

Soñar con piedras suele simbolizar fortaleza, estabilidad y resistencia interior. También puede aludir a la necesidad de ser firme ante decisiones o a construir bases sólidas.

Si las piedras dificultan el camino, representan obstáculos, dureza emocional o cargas. Lanzarlas sugiere conflicto o culpa; encontrarlas valiosas indica aprendizajes y recursos internos.