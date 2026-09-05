Este viernes, 4 de septiembre de 2026 se conocieron los resultados de la Quiniela de Entre Ríos correspondientes al sorteo de la vespertina, con el extracto oficial que determinó los números ganadores de la jornada.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Vespertina son:

A la cabeza: 8770 - Muerto que sueña

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este viernes 4 de septiembre

1° 8770 11° 2206 2° 9027 12° 9537 3° 9009 13° 1627 4° 8012 14° 3007 5° 7892 15° 0970 6° 5701 16° 0522 7° 0671 17° 5648 8° 1570 18° 1870 9° 6773 19° 5265 10° 0639 20° 4679

¿Qué significa soñar con Muerto que sueña?

Soñar con El Muerto que sueña puede señalar asuntos no resueltos y la necesidad de cerrar ciclos honrando tu historia.

También sugiere un despertar simbólico: transformar el miedo en comprensión y soltar lo que ya no tiene vida en tu camino.

¿Cómo iniciar el trámite de autoexclusión al juego?

El proceso de autoexclusión se puede realizar en persona en los locales de juego o en el Departamento de Juego Responsable, llenando un formulario personal.

Asimismo, se puede llevar a cabo de manera virtual a través de correo electrónico o WhatsApp, enviando imágenes, un video y una firma digital.