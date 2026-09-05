Durante este viernes, 4 de septiembre de 2026 se realizó el sorteo de la Quiniela de Santa Fe, cuyos resultados oficiales ya fueron publicados por la lotería provincial.
En este viernes, 4 de septiembre de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:
- En primer lugar: 4554 - La Vaca
Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este viernes 4 de septiembre
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|2076
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|2114
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|2203
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|1775
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¿Qué significa soñar con la vaca?
Soñar con La Vaca simboliza abundancia, nutrición y apoyo; anuncia estabilidad y recursos.
Si La Vaca está débil o inquieta, advierte sobre cargas excesivas o descuido; cuida tu energía.
Recomendaciones para jugar con responsabilidad
El juego debería ser una modo de ocio y no una fuente de tensión o conflicto. Por ese motivo, es fundamental determinar límites de tiempo y dinero y no participar de apuestas durante momentos de inestabilidad emocional.
Asimismo se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.