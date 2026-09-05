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Durante este viernes, 4 de septiembre de 2026 se realizó el sorteo de la Quiniela de Santa Fe, cuyos resultados oficiales ya fueron publicados por la lotería provincial.

En este viernes, 4 de septiembre de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 4554 - La Vaca

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Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este viernes 4 de septiembre

 1°4554 11°6849
 0405  12°9651
 3°6321 13°7702 
 3232  14°2076 
 0198  15°2114 
 6°7405  16°4868
 3189  17°6445 
 2203  18°1775 
 6404  19°5736 
 10°3387 20°1412 

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Recomendaciones para jugar con responsabilidad

El juego debería ser una modo de ocio y no una fuente de tensión o conflicto. Por ese motivo, es fundamental determinar límites de tiempo y dinero y no participar de apuestas durante momentos de inestabilidad emocional.

Asimismo se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.

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