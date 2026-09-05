Durante este viernes, 4 de septiembre de 2026 se realizó el sorteo de la Quiniela de Santa Fe, cuyos resultados oficiales ya fueron publicados por la lotería provincial.

En este viernes, 4 de septiembre de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 4554 - La Vaca

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este viernes 4 de septiembre

1° 4554 11° 6849 2° 0405 12° 9651 3° 6321 13° 7702 4° 3232 14° 2076 5° 0198 15° 2114 6° 7405 16° 4868 7° 3189 17° 6445 8° 2203 18° 1775 9° 6404 19° 5736 10° 3387 20° 1412

¿Qué significa soñar con la vaca?

Soñar con La Vaca simboliza abundancia, nutrición y apoyo; anuncia estabilidad y recursos.

Si La Vaca está débil o inquieta, advierte sobre cargas excesivas o descuido; cuida tu energía.

Recomendaciones para jugar con responsabilidad

El juego debería ser una modo de ocio y no una fuente de tensión o conflicto. Por ese motivo, es fundamental determinar límites de tiempo y dinero y no participar de apuestas durante momentos de inestabilidad emocional.

Asimismo se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.