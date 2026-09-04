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La quiniela, gestionada por las loterías oficiales de cada jurisdicción, es el juego de apuestas más elegido en el país. Sus resultados se actualizan varias veces por día y los premios se establecen de forma fija, en relación con la cantidad de cifras acertadas.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la primera de este viernes, 4 de septiembre de 2026. A la cabeza salió el número 4620 (La Fiesta) y las letras son: L R T T.

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Los resultados de la Quiniela Nacional del viernes 4 de septiembre

 1°4620 11°5825 
 8232  12°5100
 3°7027  13°8780 
 0607  14°2525 
 8523  15°0456 
 6°3195  16°6291
 3323  17°4261 
 8610  18°9053 
 3351  19°4113 
 10°1178  20°1014 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Primera este viernes 4 de septiembre

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la primera de este viernes 4 de septiembre. A la cabeza salió el número 1757 - El Jorobado.

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 1°1757 11°9181 
 2677   12°0155
 3°3170  13°1241 
 3270  14°8347 
 2724  15°0237 
 6°5178  16°3191
 2127  17°8182 
 2013  18°9314 
 8812  19°3977 
 10°7811  20°5011 

Consejos para jugar con responsabilidad

El juego tiene que ser una modo de diversión y no una fuente de ansiedad o conflicto. Por esa razón, es esencial determinar límites de tiempo y dinero y no apostar durante momentos de inestabilidad emocional.

Asimismo se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.

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¿Qué significa soñar con la fiesta?

Soñar con La Fiesta suele simbolizar alegría, conexión social y la necesidad de celebrar logros o liberar tensiones. También refleja deseos de pertenencia y de compartir momentos.

Si la fiesta es caótica o te sientes fuera de lugar, indica exceso, estrés o temor al juicio social. Puede advertir sobre distracciones que te alejan de tus metas.

¿Qué significa soñar con el jorobado?

Soñar con El Jorobado suele reflejar cargas o complejos que llevas, junto con el deseo de aceptación y la fuerza para superar la adversidad.

También invita a no juzgar por apariencias e integrar tu vulnerabilidad; si inspira calma, hay apoyo; si asusta, emergen miedos reprimidos.