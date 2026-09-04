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La quiniela, gestionada por las loterías oficiales de cada jurisdicción, es el juego de apuestas más elegido en el país. Sus resultados se actualizan varias veces por día y los premios se establecen de forma fija, en relación con la cantidad de cifras acertadas.
Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la primera de este viernes, 4 de septiembre de 2026. A la cabeza salió el número 4620 (La Fiesta) y las letras son: L R T T.
Los resultados de la Quiniela Nacional del viernes 4 de septiembre
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|4620
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|5825
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|8232
|12°
|5100
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|7027
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|8780
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|0607
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|2525
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|8523
|15°
|0456
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|3195
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|6291
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|3323
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|4261
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|8610
|18°
|9053
|9°
|3351
|19°
|4113
|10°
|1178
|20°
|1014
Resultados de la Quiniela Provincial en la Primera este viernes 4 de septiembre
Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la primera de este viernes 4 de septiembre. A la cabeza salió el número 1757 - El Jorobado.
|1°
|1757
|11°
|9181
|2°
|2677
|12°
|0155
|3°
|3170
|13°
|1241
|4°
|3270
|14°
|8347
|5°
|2724
|15°
|0237
|6°
|5178
|16°
|3191
|7°
|2127
|17°
|8182
|8°
|2013
|18°
|9314
|9°
|8812
|19°
|3977
|10°
|7811
|20°
|5011
Consejos para jugar con responsabilidad
El juego tiene que ser una modo de diversión y no una fuente de ansiedad o conflicto. Por esa razón, es esencial determinar límites de tiempo y dinero y no apostar durante momentos de inestabilidad emocional.
Asimismo se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.
¿Qué significa soñar con la fiesta?
Soñar con La Fiesta suele simbolizar alegría, conexión social y la necesidad de celebrar logros o liberar tensiones. También refleja deseos de pertenencia y de compartir momentos.
Si la fiesta es caótica o te sientes fuera de lugar, indica exceso, estrés o temor al juicio social. Puede advertir sobre distracciones que te alejan de tus metas.
¿Qué significa soñar con el jorobado?
Soñar con El Jorobado suele reflejar cargas o complejos que llevas, junto con el deseo de aceptación y la fuerza para superar la adversidad.
También invita a no juzgar por apariencias e integrar tu vulnerabilidad; si inspira calma, hay apoyo; si asusta, emergen miedos reprimidos.