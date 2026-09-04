La quiniela, gestionada por las loterías oficiales de cada jurisdicción, es el juego de apuestas más elegido en el país. Sus resultados se actualizan varias veces por día y los premios se establecen de forma fija, en relación con la cantidad de cifras acertadas.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la primera de este viernes, 4 de septiembre de 2026. A la cabeza salió el número 4620 (La Fiesta) y las letras son: L R T T.

Los resultados de la Quiniela Nacional del viernes 4 de septiembre

1° 4620 11° 5825 2° 8232 12° 5100 3° 7027 13° 8780 4° 0607 14° 2525 5° 8523 15° 0456 6° 3195 16° 6291 7° 3323 17° 4261 8° 8610 18° 9053 9° 3351 19° 4113 10° 1178 20° 1014

Resultados de la Quiniela Provincial en la Primera este viernes 4 de septiembre

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la primera de este viernes 4 de septiembre. A la cabeza salió el número 1757 - El Jorobado.

1° 1757 11° 9181 2° 2677 12° 0155 3° 3170 13° 1241 4° 3270 14° 8347 5° 2724 15° 0237 6° 5178 16° 3191 7° 2127 17° 8182 8° 2013 18° 9314 9° 8812 19° 3977 10° 7811 20° 5011

Consejos para jugar con responsabilidad

El juego tiene que ser una modo de diversión y no una fuente de ansiedad o conflicto. Por esa razón, es esencial determinar límites de tiempo y dinero y no apostar durante momentos de inestabilidad emocional.

Asimismo se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.

¿Qué significa soñar con la fiesta?

Soñar con La Fiesta suele simbolizar alegría, conexión social y la necesidad de celebrar logros o liberar tensiones. También refleja deseos de pertenencia y de compartir momentos.

Si la fiesta es caótica o te sientes fuera de lugar, indica exceso, estrés o temor al juicio social. Puede advertir sobre distracciones que te alejan de tus metas.

¿Qué significa soñar con el jorobado?

Soñar con El Jorobado suele reflejar cargas o complejos que llevas, junto con el deseo de aceptación y la fuerza para superar la adversidad.

También invita a no juzgar por apariencias e integrar tu vulnerabilidad; si inspira calma, hay apoyo; si asusta, emergen miedos reprimidos.