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La quiniela continúa siendo el juego de apuestas preferido por los argentinos gracias a su dinámica simple y a sus sorteos constantes. Los resultados se publican de manera oficial en cada provincia y los premios se pagan bajo un sistema fijo que premia según la exactitud de los números seleccionados.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la vespertina de este viernes, 3 de julio de 2026. A la cabeza salió el número 5155 (La Música) y las letras son: O U B Q.

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Resultados de la Quiniela Nacional del viernes 3 de julio

 1°5155 11°7808 
 8455  12°5111
 3°6152  13°4838 
 6251  14°0696 
 0734  15°7244 
 6°2922  16°9387
 7240  17°4028 
 1514  18°5256 
 2385  19°3811 
 10°8360  20°2342 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Vespertina este viernes 3 de julio

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la vespertina de este viernes 3 de julio. A la cabeza salió el número 9296 - Marido.

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 1°9296 11°1004 
 6373   12°2741
 3°1036  13°3238 
 6427  14°5960 
 8279  15°0870 
 6°3219  16°1268
 3906  17°6558 
 2902  18°4110 
 3044  19°5611 
 10°0807  20°9105 

¿Qué es la quiniela?

El juego de azar más conocido de la Argentina es organizado y fiscalizado por las quinielas de cada provincia y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se trata de un juego bancado que no cuenta con un pozo acumulado y las ganancias se determinan en función de los aciertos individuales de los apostadores.

Cada jurisdicción establece un "tope de banca", un límite máximo que se utiliza para calcular los pagos en caso de que el total de premios a abonar supere ese umbral. Este mecanismo permite prorratear los pagos entre los ganadores, garantizando la sostenibilidad del modelo de apuestas.

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¿Qué significa soñar con la música?

Soñar con la música suele reflejar tu estado emocional, creatividad y deseo de expresión. Melodías agradables sugieren armonía, alegría o inspiración.

Si la música es disonante o muy alta, puede señalar estrés, conflictos internos o mensajes ignorados. También puede activar recuerdos y la necesidad de conexión.

¿Qué significa soñar con marido?

Soñar con tu marido suele reflejar la relación actual: necesidades de atención, confianza o comunicación. También puede señalar deseos de mayor cercanía o preocupaciones por la rutina.

Si aparece distante o en conflicto, sugiere temores, celos o cambios pendientes. Si está cariñoso o protector, indica seguridad emocional y apoyo en decisiones.