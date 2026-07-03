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Los sorteos diarios de la quiniela reúnen a miles de competidores que esperan los números ganadores. Administrada por las loterías provinciales, esta forma de juego otorga premios fijos que varían en función del acierto numérico y del monto destinado a la apuesta.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la matutina de este viernes, 3 de julio de 2026. A la cabeza salió el número 7614 (Borracho) y las letras son: F J M R.

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Los resultados de la Quiniela Nacional del viernes 3 de julio

 1°7614 11°1231 
 6109  12°8628
 3°1060  13°8130 
 0733  14°8084 
 3915  15°8260 
 6°8587  16°3169
 8311  17°4863 
 6985  18°6151 
 2280  19°3468 
 10°9261  20°7976 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Matutina este viernes 3 de julio

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la matutina de este viernes 3 de julio. A la cabeza salió el número 8238 - Piedras.

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 1°8238 11°3470 
 5211   12°0431
 3°4122  13°1195 
 0820  14°3989 
 2272  15°7986 
 6°7840  16°9813
 8712  17°9038 
 8699  18°9455 
 4120  19°0411 
 10°7614  20°7339 

Consejos para jugar con responsabilidad

El juego debería ser una modo de diversión y no una fuente de ansiedad o conflicto. Por ello, es esencial determinar límites de tiempo y dinero y no apostar durante momentos de inestabilidad emocional.

Además se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.

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¿Qué significa soñar con borracho?

Soñar con alguien borracho suele reflejar pérdida de control, excesos o impulsividad; invita a moderar conductas y recuperar el equilibrio emocional.

Si tú estás ebrio, puede indicar evasión de responsabilidades o vergüenza; si es otra persona, alerta de malas influencias o ambientes caóticos.

¿Qué significa soñar con piedras?

Soñar con piedras simboliza fortaleza, estabilidad y resistencia. También indica recursos internos para afrontar retos.

Si obstaculizan el camino, reflejan cargas o bloqueos emocionales. Recogerlas sugiere aprendizaje y bases sólidas para el futuro.