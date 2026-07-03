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Los sorteos diarios de la quiniela reúnen a miles de competidores que esperan los números ganadores. Administrada por las loterías provinciales, esta forma de juego otorga premios fijos que varían en función del acierto numérico y del monto destinado a la apuesta.
Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la matutina de este viernes, 3 de julio de 2026. A la cabeza salió el número 7614 (Borracho) y las letras son: F J M R.
Los resultados de la Quiniela Nacional del viernes 3 de julio
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|6109
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Resultados de la Quiniela Provincial en la Matutina este viernes 3 de julio
Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la matutina de este viernes 3 de julio. A la cabeza salió el número 8238 - Piedras.
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|3470
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|5211
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|0431
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|0820
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Consejos para jugar con responsabilidad
El juego debería ser una modo de diversión y no una fuente de ansiedad o conflicto. Por ello, es esencial determinar límites de tiempo y dinero y no apostar durante momentos de inestabilidad emocional.
Además se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.
¿Qué significa soñar con borracho?
Soñar con alguien borracho suele reflejar pérdida de control, excesos o impulsividad; invita a moderar conductas y recuperar el equilibrio emocional.
Si tú estás ebrio, puede indicar evasión de responsabilidades o vergüenza; si es otra persona, alerta de malas influencias o ambientes caóticos.
¿Qué significa soñar con piedras?
Soñar con piedras simboliza fortaleza, estabilidad y resistencia. También indica recursos internos para afrontar retos.
Si obstaculizan el camino, reflejan cargas o bloqueos emocionales. Recogerlas sugiere aprendizaje y bases sólidas para el futuro.