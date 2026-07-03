Los sorteos diarios de la quiniela reúnen a miles de competidores que esperan los números ganadores. Administrada por las loterías provinciales, esta forma de juego otorga premios fijos que varían en función del acierto numérico y del monto destinado a la apuesta.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la matutina de este viernes, 3 de julio de 2026. A la cabeza salió el número 7614 (Borracho) y las letras son: F J M R.

Los resultados de la Quiniela Nacional del viernes 3 de julio

1° 7614 11° 1231 2° 6109 12° 8628 3° 1060 13° 8130 4° 0733 14° 8084 5° 3915 15° 8260 6° 8587 16° 3169 7° 8311 17° 4863 8° 6985 18° 6151 9° 2280 19° 3468 10° 9261 20° 7976

Resultados de la Quiniela Provincial en la Matutina este viernes 3 de julio

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la matutina de este viernes 3 de julio. A la cabeza salió el número 8238 - Piedras.

1° 8238 11° 3470 2° 5211 12° 0431 3° 4122 13° 1195 4° 0820 14° 3989 5° 2272 15° 7986 6° 7840 16° 9813 7° 8712 17° 9038 8° 8699 18° 9455 9° 4120 19° 0411 10° 7614 20° 7339

Consejos para jugar con responsabilidad

El juego debería ser una modo de diversión y no una fuente de ansiedad o conflicto. Por ello, es esencial determinar límites de tiempo y dinero y no apostar durante momentos de inestabilidad emocional.

Además se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.

¿Qué significa soñar con borracho?

Soñar con alguien borracho suele reflejar pérdida de control, excesos o impulsividad; invita a moderar conductas y recuperar el equilibrio emocional.

Si tú estás ebrio, puede indicar evasión de responsabilidades o vergüenza; si es otra persona, alerta de malas influencias o ambientes caóticos.

¿Qué significa soñar con piedras?

Soñar con piedras simboliza fortaleza, estabilidad y resistencia. También indica recursos internos para afrontar retos.

Si obstaculizan el camino, reflejan cargas o bloqueos emocionales. Recogerlas sugiere aprendizaje y bases sólidas para el futuro.