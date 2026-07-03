Con varias ediciones diarias y una larga tradición en la Argentina, la quiniela sigue siendo el juego de azar más popular. Cada provincia publica los resultados oficiales de cada sorteo y los premios se asignan bajo un sistema claro y previamente definido según el acierto numérico.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la la Previa de este viernes, 3 de julio de 2026. A la cabeza salió el número 5401 (Agua) y las letras son: J K N Y.

Los resultados de la Quiniela Nacional del viernes 3 de julio

1° 5401 11° 8373 2° 1228 12° 0262 3° 9687 13° 0530 4° 2709 14° 7543 5° 7409 15° 3377 6° 6245 16° 4016 7° 6382 17° 1574 8° 9012 18° 5709 9° 0533 19° 7455 10° 1569 20° 9830

Resultados de la Quiniela Provincial en La Previa este viernes 3 de julio

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la la previa de este viernes 3 de julio. A la cabeza salió el número 3576 - Las Llamas.

1° 3576 11° 0886 2° 9793 12° 8817 3° 7218 13° 6553 4° 0220 14° 4234 5° 3902 15° 1392 6° 5011 16° 6336 7° 5098 17° 9696 8° 8412 18° 7114 9° 2151 19° 6610 10° 5145 20° 5110

Los premios de la quiniela

En cuanto a los premios, la quiniela en Argentina no cuenta con pozo fijo, sino que los montos se determinan en base al número de aciertos de los apostadores.

Las competencias efectúan los llamados tope de banca, fijado por cada departamentoy se usa para repartir los pagos toda vez que la estimación de premios a abonar pase ese tope determinado.

¿Qué significa soñar con agua?

Soñar con agua suele simbolizar tus emociones: agua clara indica calma y renovación y agua turbia señala confusión o preocupaciones.

Si el agua está tranquila sugiere estabilidad; si está agitada, cambios intensos o desbordamiento emocional.

¿Qué significa soñar con las llamas?

Soñar con Las Llamas suele reflejar paciencia, resistencia y la capacidad de llevar responsabilidades con serenidad, además de curiosidad ante lo nuevo.

Si Las Llamas están mansas indica cooperación y avances; si escupen o atacan, advierte conflictos y necesidad de poner límites; guiarlas sugiere liderazgo y progreso constante.