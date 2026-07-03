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Con varias ediciones diarias y una larga tradición en la Argentina, la quiniela sigue siendo el juego de azar más popular. Cada provincia publica los resultados oficiales de cada sorteo y los premios se asignan bajo un sistema claro y previamente definido según el acierto numérico.
Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la la Previa de este viernes, 3 de julio de 2026. A la cabeza salió el número 5401 (Agua) y las letras son: J K N Y.
Los resultados de la Quiniela Nacional del viernes 3 de julio
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|5401
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|8373
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|1228
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|0262
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|9687
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|0530
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|2709
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|7543
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|7409
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|3377
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|6245
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|4016
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|6382
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|1574
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|9012
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|5709
|9°
|0533
|19°
|7455
|10°
|1569
|20°
|9830
Resultados de la Quiniela Provincial en La Previa este viernes 3 de julio
Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la la previa de este viernes 3 de julio. A la cabeza salió el número 3576 - Las Llamas.
|1°
|3576
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|0886
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|9793
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|8817
|3°
|7218
|13°
|6553
|4°
|0220
|14°
|4234
|5°
|3902
|15°
|1392
|6°
|5011
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|6336
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|5098
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|9696
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|8412
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|7114
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|2151
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|6610
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|5145
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|5110
Los premios de la quiniela
En cuanto a los premios, la quiniela en Argentina no cuenta con pozo fijo, sino que los montos se determinan en base al número de aciertos de los apostadores.
Las competencias efectúan los llamados tope de banca, fijado por cada departamentoy se usa para repartir los pagos toda vez que la estimación de premios a abonar pase ese tope determinado.
¿Qué significa soñar con agua?
Soñar con agua suele simbolizar tus emociones: agua clara indica calma y renovación y agua turbia señala confusión o preocupaciones.
Si el agua está tranquila sugiere estabilidad; si está agitada, cambios intensos o desbordamiento emocional.
¿Qué significa soñar con las llamas?
Soñar con Las Llamas suele reflejar paciencia, resistencia y la capacidad de llevar responsabilidades con serenidad, además de curiosidad ante lo nuevo.
Si Las Llamas están mansas indica cooperación y avances; si escupen o atacan, advierte conflictos y necesidad de poner límites; guiarlas sugiere liderazgo y progreso constante.