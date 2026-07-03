Los sorteos diarios de la quiniela reúnen a miles de concursantes que esperan los números ganadores. Administrada por las loterías provinciales, esta forma de juego otorga premios fijos que varían en función del acierto numérico y del monto destinado a la apuesta.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la primera de este viernes, 3 de julio de 2026. A la cabeza salió el número 6138 (Piedras) y las letras son: U G J R.

Resultados de la Quiniela Nacional del viernes 3 de julio

1° 6138 11° 2180 2° 1234 12° 8512 3° 7474 13° 9987 4° 1519 14° 2321 5° 8574 15° 5577 6° 7399 16° 5804 7° 3807 17° 0253 8° 0403 18° 9508 9° 1405 19° 2813 10° 6164 20° 9148

Resultados de la Quiniela Provincial en la Primera este viernes 3 de julio

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la primera de este viernes 3 de julio. A la cabeza salió el número 9079 - Ladrón.

1° 9079 11° 9116 2° 5267 12° 3622 3° 5710 13° 5972 4° 5501 14° 0622 5° 5750 15° 3868 6° 7508 16° 0408 7° 9334 17° 9903 8° 3359 18° 7770 9° 7822 19° 6069 10° 6173 20° 4688

¿Cuáles son los premios de la quiniela?

Los premios de la quiniela en Argentina no tienen un pozo fijo, sino que los montos se fijan conforme al número de aciertos de los competidores.

Las competencias efectúan los llamados tope de banca, fijado por cada departamentoy se usa para repartir los pagos toda vez que la estimación de premios a abonar pase ese tope determinado.

¿Qué significa soñar con piedras?

Soñar con piedras simboliza fortaleza, estabilidad y resistencia. También indica recursos internos para afrontar retos.

Si obstaculizan el camino, reflejan cargas o bloqueos emocionales. Recogerlas sugiere aprendizaje y bases sólidas para el futuro.

¿Qué significa soñar con ladrón?

Soñar con Ladrón suele reflejar miedo a pérdidas, vulnerabilidad o falta de control. Indica preocupación por tu seguridad, tus recursos o tus límites.

También puede simbolizar culpa o sentir que alguien te roba tiempo, energía o reconocimiento. Invita a revisar en quién confías y qué necesitas proteger.