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Los sorteos diarios de la quiniela reúnen a miles de concursantes que esperan los números ganadores. Administrada por las loterías provinciales, esta forma de juego otorga premios fijos que varían en función del acierto numérico y del monto destinado a la apuesta.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la primera de este viernes, 3 de julio de 2026. A la cabeza salió el número 6138 (Piedras) y las letras son: U G J R.

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Resultados de la Quiniela Nacional del viernes 3 de julio

 1°6138 11°2180 
 1234  12°8512
 3°7474  13°9987 
 1519  14°2321 
 8574  15°5577 
 6°7399  16°5804
 3807  17°0253 
 0403  18°9508 
 1405  19°2813 
 10°6164  20°9148 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Primera este viernes 3 de julio

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la primera de este viernes 3 de julio. A la cabeza salió el número 9079 - Ladrón.

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 1°9079 11°9116 
 5267   12°3622
 3°5710  13°5972 
 5501  14°0622 
 5750  15°3868 
 6°7508  16°0408
 9334  17°9903 
 3359  18°7770 
 7822  19°6069 
 10°6173  20°4688 

¿Cuáles son los premios de la quiniela?

Los premios de la quiniela en Argentina no tienen un pozo fijo, sino que los montos se fijan conforme al número de aciertos de los competidores. 

Las competencias efectúan los llamados tope de banca, fijado por cada departamentoy se usa para repartir los pagos toda vez que la estimación de premios a abonar pase ese tope determinado. 

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¿Qué significa soñar con piedras?

Soñar con piedras simboliza fortaleza, estabilidad y resistencia. También indica recursos internos para afrontar retos.

Si obstaculizan el camino, reflejan cargas o bloqueos emocionales. Recogerlas sugiere aprendizaje y bases sólidas para el futuro.

¿Qué significa soñar con ladrón?

Soñar con Ladrón suele reflejar miedo a pérdidas, vulnerabilidad o falta de control. Indica preocupación por tu seguridad, tus recursos o tus límites.

También puede simbolizar culpa o sentir que alguien te roba tiempo, energía o reconocimiento. Invita a revisar en quién confías y qué necesitas proteger.