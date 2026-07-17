En la búsqueda de armonía y equilibrio dentro del hogar, un número creciente de individuos se inclina hacia el Feng Shui, una práctica ancestral que sugiere organizar los espacios para propiciar la energía positiva.

En este contexto, algunas plantas, en lugar de contribuir al bienestar, podrían ocasionar un efecto inverso. Entre estas, las hortensias se destacan como una de las más debatidas.

En el contexto del Feng Shui, la presencia de hortensias en el hogar puede crear un ambiente de melancolía y disminuir la vitalidad de quienes lo habitan (Fuente: Pixabay)

¿Qué planta no deberías tener en casa?

De acuerdo con los principios del Feng Shui, las hortensias se asocian con emociones densas que incluyen la soledad, el aislamiento y una excesiva introspección.

Esto se relaciona parcialmente con su estética: flores voluminosas de tonalidades frías o apagadas que, simbólicamente, evocan estados melancólicos.

Se considera, además, que estas plantas pueden obstaculizar el flujo del “chi” (energía vital), especialmente si se situan en espacios clave de la vivienda, tales como la entrada, el living o los dormitorios.

¿Cómo elegir plantas según el Feng Shui para potenciar energía positiva?

Lejos de desaconsejar la presencia de vegetación, el Feng Shui promueve el uso de plantas como elementos fundamentales para activar la energía positiva.

Sin embargo, se recomienda elegir especies que transmitan vitalidad, crecimiento y frescura.

Las plantas de hojas verdes, firmes y en ascenso suelen ser las más valoradas, ya que simbolizan prosperidad, expansión y renovación. En contraposición, aquellas vinculadas a estados emocionales negativos o que presenten formas caídas pueden generar un efecto opuesto.

¿Dónde evitar colocarlas en interiores?

Existen diversas corrientes dentro del Feng Shui que no desaconsejan por completo las hortensias; no obstante, es preferible situarlas en exteriores, como jardines o balcones, para evitar que su influencia energética afecte negativamente los espacios interiores.

Adicionalmente, se aconseja no ubicarlas en áreas vinculadas al descanso o a la vida social, donde se anhela cultivar la armonía, la conexión y el bienestar.

Consejos de Feng Shui: Ubicación y selección de plantas

En conclusión, los expertos en Feng Shui sugieren que para mantener un hogar equilibrado, es crucial prestar atención no solo a las plantas, sino también a su ubicación.

Las hortensias, por ser associadas a emociones negativas, deben ser usadas con precaución y preferentemente en el exterior. Esta decisión ayuda a asegurar que la energía positiva fluya sin interrupciones en los espacios internos.

Por otro lado, la selección adecuada de plantas se convierte en un aspecto fundamental en la práctica del Feng Shui. Es ideal optar por especies que representen vida y energía dinámica, como las plantas de hojas verdes. Al incorporar estas elecciones, se fomenta un ambiente de bienestar, alegría y conexión, favoreciendo así el flujo del chi en el hogar.