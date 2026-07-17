Un notable cambio en la legislación de defensa ha suscitado inquietud y debate en la región. A través de la oficialización del Decreto Supremo N.° 018-2025-DE, el Gobierno de Perú llevó a cabo modificaciones en el reglamento de su Ley de Servicio Militar, estableciendo que todos los jóvenes que cumplan 17 años tienen la obligación de inscribirse en el Registro Militar antes de alcanzar la mayoría de edad, enfrentando severas sanciones económicas si no cumplen con esta disposición.

La normativa, que ha comenzado a regir inmediatamente, impacta de forma directa a miles de adolescentes, quienes deberán decidir registrarse en una de las tres ramas de las Fuerzas Armadas de ese país: el Ejército, la Fuerza Aérea (FAP) o la Marina de Guerra .

En México, el servicio militar para mujeres es voluntario, pero posible. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Sanciones por ser “omiso”: ¿Cuál es el costo de no inscribirse?

Las implicancias de este nuevo marco administrativo incluyen:

Sanción económica: Una multa equivalente al 5% de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) vigente. Para este año, la penalidad se fijó en 275 soles (aproximadamente unos 73 dólares).

Trámite obligatorio: El pago de la multa debe realizarse de forma presencial en las sucursales bancarias estatales para poder regularizar la situación de identidad militar.

Vía de exención: La norma estipula que aquellos ciudadanos que decidan realizar el Servicio Militar Acuartelado dentro de los plazos de la ley quedarán automáticamente eximidos de abonar dicha infracción.

Actualización sobre el servicio militar: ¿Se reinstaura la conscripción obligatoria?

A pesar del impacto del anuncio y de las intensas corrientes de opinión que suscitó en redes sociales, las autoridades militares del país vecino aclararon un punto fundamental para evitar el pánico: esta medida no significa el regreso del servicio militar obligatorio en los cuarteles.

Se trata, en realidad, de una actualización obligatoria de carácter estrictamente administrativo. El objetivo es mantener al día la base de datos del Estado sobre los ciudadanos que entran en “edad militar”. En condiciones de normalidad, el servicio en las armas sigue siendo voluntario y remunerado y solo se tornaría forzoso ante escenarios extremos de conflicto armado internacional o de emergencia nacional explícita.