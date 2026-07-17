El sorteo de la Quiniela vuelve a captar la atención de miles de jugadores en todo el país. Como cada día, las distintas loterías provinciales publican los números ganadores oficiales y actualizados, con premios establecidos por la combinación numérica seleccionada y el importe jugado.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la la Previa de este viernes, 17 de julio de 2026. A la cabeza salió el número 2969 (Vicios) y las letras son: C P Z Z.

Los resultados de la Quiniela Nacional del viernes 17 de julio

1° 2969 11° 5073 2° 0156 12° 1518 3° 2052 13° 5330 4° 3041 14° 7426 5° 5534 15° 3367 6° 4571 16° 7905 7° 6303 17° 9184 8° 6847 18° 3332 9° 4154 19° 4671 10° 2082 20° 8025

Resultados de la Quiniela Provincial en La Previa este viernes 17 de julio

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la la previa de este viernes 17 de julio. A la cabeza salió el número 7882 - La Pelea.

1° 7882 11° 0687 2° 6743 12° 2818 3° 9888 13° 0101 4° 4338 14° 6359 5° 7146 15° 5869 6° 4991 16° 4703 7° 5826 17° 3459 8° 8174 18° 6494 9° 6151 19° 5874 10° 8393 20° 6547

¿Cuáles son los premios de la quiniela?

Los premios de la quiniela en Argentina no tienen un pozo fijo, sino que los montos se fijan conforme al número de aciertos de los competidores.

Las competencias efectúan los llamados tope de banca, fijado por cada departamentoy se usa para repartir los pagos toda vez que la estimación de premios a abonar pase ese tope estipulado.

¿Qué significa soñar con vicios?

Soñar con vicios suele reflejar luchas internas, hábitos que te dominan o sentimientos de culpa. Puede señalar la necesidad de autocontrol y de reconocer patrones que afectan tu bienestar.

También puede ser una advertencia sobre tentaciones o influencias negativas en tu entorno. El sueño invita a poner límites, pedir ayuda si es necesario y priorizar decisiones más saludables.

¿Qué significa soñar con la pelea?

Soñar con una pelea suele revelar conflictos internos o tensiones con alguien cercano. Indica necesidad de poner límites y canalizar la frustración.

También puede señalar cambios inminentes y el impulso de defender tus ideales. Si dominas la pelea, hay confianza; si te superan, hay inseguridad o pérdida de control.