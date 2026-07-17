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El sorteo de la Quiniela vuelve a captar la atención de miles de jugadores en todo el país. Como cada día, las distintas loterías provinciales publican los números ganadores oficiales y actualizados, con premios establecidos por la combinación numérica seleccionada y el importe jugado.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la la Previa de este viernes, 17 de julio de 2026. A la cabeza salió el número 2969 (Vicios) y las letras son: C P Z Z.

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Los resultados de la Quiniela Nacional del viernes 17 de julio

 1°2969 11°5073 
 0156  12°1518
 3°2052  13°5330 
 3041  14°7426 
 5534  15°3367 
 6°4571  16°7905
 6303  17°9184 
 6847  18°3332 
 4154  19°4671 
 10°2082  20°8025 

Resultados de la Quiniela Provincial en La Previa este viernes 17 de julio

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la la previa de este viernes 17 de julio. A la cabeza salió el número 7882 - La Pelea.

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 1°7882 11°0687 
 6743   12°2818
 3°9888  13°0101 
 4338  14°6359 
 7146  15°5869 
 6°4991  16°4703
 5826  17°3459 
 8174  18°6494 
 6151  19°5874 
 10°8393  20°6547 

¿Cuáles son los premios de la quiniela?

Los premios de la quiniela en Argentina no tienen un pozo fijo, sino que los montos se fijan conforme al número de aciertos de los competidores. 

Las competencias efectúan los llamados tope de banca, fijado por cada departamentoy se usa para repartir los pagos toda vez que la estimación de premios a abonar pase ese tope estipulado. 

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¿Qué significa soñar con vicios?

Soñar con vicios suele reflejar luchas internas, hábitos que te dominan o sentimientos de culpa. Puede señalar la necesidad de autocontrol y de reconocer patrones que afectan tu bienestar.

También puede ser una advertencia sobre tentaciones o influencias negativas en tu entorno. El sueño invita a poner límites, pedir ayuda si es necesario y priorizar decisiones más saludables.

¿Qué significa soñar con la pelea?

Soñar con una pelea suele revelar conflictos internos o tensiones con alguien cercano. Indica necesidad de poner límites y canalizar la frustración.

También puede señalar cambios inminentes y el impulso de defender tus ideales. Si dominas la pelea, hay confianza; si te superan, hay inseguridad o pérdida de control.