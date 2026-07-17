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La quiniela, gestionada por las loterías oficiales de cada jurisdicción, es el juego de apuestas más elegido en el país. Sus resultados se actualizan varias veces por día y los premios se establecen de forma fija, en relación con la cantidad de cifras acertadas.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la matutina de este viernes, 17 de julio de 2026. A la cabeza salió el número 9443 (Balcón) y las letras son: F N P T.

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Resultados de la Quiniela Nacional del viernes 17 de julio

 1°9443 11°4497 
 1004  12°8215
 3°8075  13°6927 
 9347  14°3960 
 9968  15°8635 
 6°6664  16°4115
 4907  17°6277 
 3677  18°6658 
 7085  19°1016 
 10°6464  20°5514 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Matutina este viernes 17 de julio

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la matutina de este viernes 17 de julio. A la cabeza salió el número 5928 - El Cerro.

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 1°5928 11°9911 
 2325   12°7677
 3°9927  13°1651 
 5936  14°5412 
 1623  15°6647 
 6°9851  16°0573
 0474  17°8898 
 2286  18°1144 
 6218  19°1380 
 10°4130  20°2642 

Consejos para jugar con responsabilidad

El juego tiene que ser una modo de diversión y no una fuente de tensión o conflicto. Por ello, es crucial crear límites de tiempo y dinero y no apostar durante momentos de inestabilidad emocional.

Además se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.

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¿Qué significa soñar con balcón?

Soñar con un balcón suele simbolizar perspectiva y deseo de ver las cosas con distancia. También puede indicar necesidad de aire, libertad o tomar decisiones desde un punto más alto.

Si el balcón es seguro y amplio, sugiere confianza y oportunidades abiertas; si es inestable o causa vértigo, refleja dudas, exposición pública o miedo a dar un paso importante.

¿Qué significa soñar con el cerro?

Soñar con El Cerro simboliza metas altas y el deseo de superación. Subirlo refleja desafíos y la búsqueda de perspectiva.

También alude a raíces, comunidad o espiritualidad. Estar en la cima sugiere logro; al pie, preparación y paciencia.