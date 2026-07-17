La quiniela, gestionada por las loterías oficiales de cada jurisdicción, es el juego de apuestas más elegido en el país. Sus resultados se actualizan varias veces por día y los premios se establecen de forma fija, en relación con la cantidad de cifras acertadas.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la matutina de este viernes, 17 de julio de 2026. A la cabeza salió el número 9443 (Balcón) y las letras son: F N P T.

Resultados de la Quiniela Nacional del viernes 17 de julio

1° 9443 11° 4497 2° 1004 12° 8215 3° 8075 13° 6927 4° 9347 14° 3960 5° 9968 15° 8635 6° 6664 16° 4115 7° 4907 17° 6277 8° 3677 18° 6658 9° 7085 19° 1016 10° 6464 20° 5514

Resultados de la Quiniela Provincial en la Matutina este viernes 17 de julio

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la matutina de este viernes 17 de julio. A la cabeza salió el número 5928 - El Cerro.

1° 5928 11° 9911 2° 2325 12° 7677 3° 9927 13° 1651 4° 5936 14° 5412 5° 1623 15° 6647 6° 9851 16° 0573 7° 0474 17° 8898 8° 2286 18° 1144 9° 6218 19° 1380 10° 4130 20° 2642

Consejos para jugar con responsabilidad

El juego tiene que ser una modo de diversión y no una fuente de tensión o conflicto. Por ello, es crucial crear límites de tiempo y dinero y no apostar durante momentos de inestabilidad emocional.

Además se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.

¿Qué significa soñar con balcón?

Soñar con un balcón suele simbolizar perspectiva y deseo de ver las cosas con distancia. También puede indicar necesidad de aire, libertad o tomar decisiones desde un punto más alto.

Si el balcón es seguro y amplio, sugiere confianza y oportunidades abiertas; si es inestable o causa vértigo, refleja dudas, exposición pública o miedo a dar un paso importante.

¿Qué significa soñar con el cerro?

Soñar con El Cerro simboliza metas altas y el deseo de superación. Subirlo refleja desafíos y la búsqueda de perspectiva.

También alude a raíces, comunidad o espiritualidad. Estar en la cima sugiere logro; al pie, preparación y paciencia.