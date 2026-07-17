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Los sorteos diarios de la quiniela reúnen a miles de concursantes que esperan los números ganadores. Administrada por las loterías provinciales, esta forma de juego otorga premios fijos que varían en función del acierto numérico y del monto destinado a la apuesta.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la primera de este viernes, 17 de julio de 2026. A la cabeza salió el número 3780 (La Bocha) y las letras son: N W X Y.

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Los resultados de la Quiniela Nacional del viernes 17 de julio

 1°3780 11°1918 
 6846  12°0887
 3°5710  13°9547 
 1452  14°0483 
 2639  15°9302 
 6°2237  16°7936
 5628  17°2575 
 2993  18°6572 
 6182  19°9109 
 10°5684  20°6504 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Primera este viernes 17 de julio

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la primera de este viernes 17 de julio. A la cabeza salió el número 0989 - La Rata.

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 1°0989 11°8124 
 6306   12°6526
 3°6308  13°7927 
 8806  14°3361 
 6357  15°9381 
 6°0897  16°4396
 6809  17°6854 
 1464  18°7159 
 8196  19°3011 
 10°6222  20°6974 

¿Dónde pedir ayuda para la ludopatía?

El Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo fue creado en 2005 y cuenta con diez centros ubicados en distintas ciudades bonaerenses. Su objetivo es brindar contención y asistencia integral a quienes enfrentan problemas con el juego.

Cada centro está equipado por un conjunto interdisciplinario y dirigido por profesionales especializados y la atención es pública, gratuita y orientada tanto a personas como a sus familias.

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¿Qué significa soñar con la bocha?

Soñar con La Bocha suele aludir al foco y al control: como “pelota”, habla de metas en juego, destreza y la necesidad de mover tus asuntos con precisión.

Si la interpretas como “la cabeza”, sugiere ordenar tus ideas, soltar presión mental y escuchar tu intuición antes de decidir.

¿Qué significa soñar con la rata?

Soñar con La Rata puede representar astucia, supervivencia y capacidad de adaptación. Indica que debes actuar con inteligencia y aprovechar bien tus recursos.

También puede señalar traición, suciedad o ambientes tóxicos. Evalúa tus relaciones y hábitos, pon límites y elimina lo que te perjudica.