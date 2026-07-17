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Los sorteos diarios de la quiniela reúnen a miles de concursantes que esperan los números ganadores. Administrada por las loterías provinciales, esta forma de juego otorga premios fijos que varían en función del acierto numérico y del monto destinado a la apuesta.
Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la primera de este viernes, 17 de julio de 2026. A la cabeza salió el número 3780 (La Bocha) y las letras son: N W X Y.
Los resultados de la Quiniela Nacional del viernes 17 de julio
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|3780
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|1918
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|6846
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|0887
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|5710
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|1452
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|0483
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|2237
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|2575
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|2993
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|6572
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|6182
|19°
|9109
|10°
|5684
|20°
|6504
Resultados de la Quiniela Provincial en la Primera este viernes 17 de julio
Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la primera de este viernes 17 de julio. A la cabeza salió el número 0989 - La Rata.
|1°
|0989
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|8124
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|6306
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|6526
|3°
|6308
|13°
|7927
|4°
|8806
|14°
|3361
|5°
|6357
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|9381
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|0897
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|4396
|7°
|6809
|17°
|6854
|8°
|1464
|18°
|7159
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|8196
|19°
|3011
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|6222
|20°
|6974
¿Dónde pedir ayuda para la ludopatía?
El Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo fue creado en 2005 y cuenta con diez centros ubicados en distintas ciudades bonaerenses. Su objetivo es brindar contención y asistencia integral a quienes enfrentan problemas con el juego.
Cada centro está equipado por un conjunto interdisciplinario y dirigido por profesionales especializados y la atención es pública, gratuita y orientada tanto a personas como a sus familias.
¿Qué significa soñar con la bocha?
Soñar con La Bocha suele aludir al foco y al control: como “pelota”, habla de metas en juego, destreza y la necesidad de mover tus asuntos con precisión.
Si la interpretas como “la cabeza”, sugiere ordenar tus ideas, soltar presión mental y escuchar tu intuición antes de decidir.
¿Qué significa soñar con la rata?
Soñar con La Rata puede representar astucia, supervivencia y capacidad de adaptación. Indica que debes actuar con inteligencia y aprovechar bien tus recursos.
También puede señalar traición, suciedad o ambientes tóxicos. Evalúa tus relaciones y hábitos, pon límites y elimina lo que te perjudica.