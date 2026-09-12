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El sorteo de la Quiniela vuelve a captar la atención de miles de jugadores en todo el país. Como cada día, las distintas loterías provinciales publican los números ganadores oficiales y actualizados, con premios establecidos por la combinación numérica seleccionada y el importe jugado.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la vespertina de este viernes, 11 de septiembre de 2026. A la cabeza salió el número 4147 (Muerto) y las letras son: A I L V.

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Los resultados de la Quiniela Nacional del viernes 11 de septiembre

 1°4147 11°4293 
 0480  12°2829
 3°5732  13°1660 
 6161  14°7109 
 6704  15°9835 
 6°4943  16°9013
 9433  17°1831 
 1162  18°7856 
 8120  19°1669 
 10°5326  20°1311 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Vespertina este viernes 11 de septiembre

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la vespertina de este viernes 11 de septiembre. A la cabeza salió el número 5769 - Vicios.

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 1°5769 11°6974 
 2038   12°1578
 3°2973  13°7035 
 6290  14°5358 
 2576  15°6158 
 6°3532  16°5391
 5340  17°9968 
 0300  18°8671 
 7707  19°1438 
 10°0591  20°6393 

¿Cómo es el sorteo de la quiniela?

  • Para Capital Federal, el sorteo de premios de los números se efectúa en las salas de la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires y, para la provincia de Buenos Aires, en las salas de la Lotería de la Provincia.
  • Se emplean cuatro bolilleros que van a formar los distintos números: el primero corresponde al millar, el segundo a la centena, el tercero a la decena y el cuarto a la unidad.
  • Cada uno de esos bolilleros tienen 10 bolillas (esas bolillas tienen números desde el 0 al 9) y un quinto bolillero para las ubicaciones en el tablero (este tiene veinte bolillas que van desde el 1 al 20, que corresponden a las veinte posiciones).

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¿Qué significa soñar con muerto?

Soñar con Muerto suele simbolizar cierre y transformación: el fin de una etapa y el inicio de otra. También puede reflejar el proceso de duelo y la necesidad de aceptar cambios inevitables.

Si el sueño genera calma, sugiere reconciliación interior; si causa angustia, puede señalar asuntos pendientes, culpa o apego. Observa quién aparece y tus emociones para interpretar el mensaje.

¿Qué significa soñar con vicios?

Soñar con vicios suele reflejar luchas internas: culpa, falta de autocontrol o miedo a hábitos dañinos. Es una señal para revisar impulsos y lo que intentas evadir.

También puede ser un aviso de tentaciones o dependencias en tu vida diaria. Invita a poner límites, buscar apoyo y recuperar el equilibrio personal.