El sorteo de la Quiniela vuelve a captar la atención de miles de jugadores en todo el país. Como cada día, las distintas loterías provinciales publican los números ganadores oficiales y actualizados, con premios establecidos por la combinación numérica seleccionada y el importe jugado.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la vespertina de este viernes, 11 de septiembre de 2026. A la cabeza salió el número 4147 (Muerto) y las letras son: A I L V.

Los resultados de la Quiniela Nacional del viernes 11 de septiembre

1° 4147 11° 4293 2° 0480 12° 2829 3° 5732 13° 1660 4° 6161 14° 7109 5° 6704 15° 9835 6° 4943 16° 9013 7° 9433 17° 1831 8° 1162 18° 7856 9° 8120 19° 1669 10° 5326 20° 1311

Resultados de la Quiniela Provincial en la Vespertina este viernes 11 de septiembre

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la vespertina de este viernes 11 de septiembre. A la cabeza salió el número 5769 - Vicios.

1° 5769 11° 6974 2° 2038 12° 1578 3° 2973 13° 7035 4° 6290 14° 5358 5° 2576 15° 6158 6° 3532 16° 5391 7° 5340 17° 9968 8° 0300 18° 8671 9° 7707 19° 1438 10° 0591 20° 6393

¿Cómo es el sorteo de la quiniela?

Para Capital Federal, el sorteo de premios de los números se efectúa en las salas de la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires y, para la provincia de Buenos Aires, en las salas de la Lotería de la Provincia.

Se emplean cuatro bolilleros que van a formar los distintos números: el primero corresponde al millar, el segundo a la centena, el tercero a la decena y el cuarto a la unidad .

que van a formar los distintos números: . Cada uno de esos bolilleros tienen 10 bolillas (esas bolillas tienen números desde el 0 al 9) y un quinto bolillero para las ubicaciones en el tablero (este tiene veinte bolillas que van desde el 1 al 20, que corresponden a las veinte posiciones).

¿Qué significa soñar con muerto?

Soñar con Muerto suele simbolizar cierre y transformación: el fin de una etapa y el inicio de otra. También puede reflejar el proceso de duelo y la necesidad de aceptar cambios inevitables.

Si el sueño genera calma, sugiere reconciliación interior; si causa angustia, puede señalar asuntos pendientes, culpa o apego. Observa quién aparece y tus emociones para interpretar el mensaje.

¿Qué significa soñar con vicios?

Soñar con vicios suele reflejar luchas internas: culpa, falta de autocontrol o miedo a hábitos dañinos. Es una señal para revisar impulsos y lo que intentas evadir.

También puede ser un aviso de tentaciones o dependencias en tu vida diaria. Invita a poner límites, buscar apoyo y recuperar el equilibrio personal.