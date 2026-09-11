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Miles de apostadores siguen cada día los sorteos oficiales de la quiniela, el juego más famoso del país. Administrada por organismos provinciales, esta lotería asigna premios establecidos que varían del monto apostado y del acierto numérico en cada una de las modalidades disponibles.
Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la matutina de este viernes, 11 de septiembre de 2026. A la cabeza salió el número 9296 (Marido) y las letras son: C R V X.
Resultados de la Quiniela Nacional del viernes 11 de septiembre
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Resultados de la Quiniela Provincial en la Matutina este viernes 11 de septiembre
Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la matutina de este viernes 11 de septiembre. A la cabeza salió el número 0814 - Borracho.
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|6714
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|3250
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|0552
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|1700
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|0799
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|7198
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|5560
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|0815
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|1530
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|3209
|20°
|5853
¿A qué hora es la quiniela hoy?
Los sorteos se realizan cinco veces al día:
- La Previa (a las 8 horas)
- La Primera (a las 12 horas)
- La Matutina (a las 15 horas)
- La Vespertina (a las 18 horas)
- La Nocturna (a las 21 horas).
¿Qué significa soñar con marido?
Soñar con tu marido suele reflejar el estado de la relación: necesidad de comunicación, deseo de cercanía, temores de conflicto o búsqueda de seguridad y apoyo.
Según el contexto y las emociones del sueño, también puede simbolizar compromisos, responsabilidades compartidas o partes de ti asociadas con protección, lealtad y estabilidad.
¿Qué significa soñar con borracho?
Soñar con un borracho simboliza pérdida de control, excesos y emociones desbordadas. Es una señal para moderarte y pensar con claridad.
También alude a evasión de la realidad o vergüenza por actos impulsivos. Si tú eres el borracho, pide equilibrio; si es otro, marca límites a su influencia.