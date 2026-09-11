Miles de apostadores siguen cada día los sorteos oficiales de la quiniela, el juego más famoso del país. Administrada por organismos provinciales, esta lotería asigna premios establecidos que varían del monto apostado y del acierto numérico en cada una de las modalidades disponibles.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la matutina de este viernes, 11 de septiembre de 2026. A la cabeza salió el número 9296 (Marido) y las letras son: C R V X.

Resultados de la Quiniela Nacional del viernes 11 de septiembre

1° 9296 11° 4529 2° 1035 12° 0627 3° 2737 13° 9313 4° 5243 14° 3765 5° 7968 15° 4701 6° 6228 16° 0638 7° 7277 17° 1679 8° 1866 18° 5671 9° 4726 19° 6862 10° 0671 20° 6124

Resultados de la Quiniela Provincial en la Matutina este viernes 11 de septiembre

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la matutina de este viernes 11 de septiembre. A la cabeza salió el número 0814 - Borracho.

1° 0814 11° 6714 2° 7981 12° 3913 3° 3250 13° 0552 4° 0964 14° 1700 5° 0799 15° 7198 6° 5560 16° 0815 7° 1530 17° 4556 8° 3905 18° 3983 9° 2843 19° 3461 10° 3209 20° 5853

¿A qué hora es la quiniela hoy?

Los sorteos se realizan cinco veces al día:

La Previa (a las 8 horas)

La Primera (a las 12 horas)

La Matutina (a las 15 horas)

La Vespertina (a las 18 horas)

La Nocturna (a las 21 horas).

¿Qué significa soñar con marido?

Soñar con tu marido suele reflejar el estado de la relación: necesidad de comunicación, deseo de cercanía, temores de conflicto o búsqueda de seguridad y apoyo.

Según el contexto y las emociones del sueño, también puede simbolizar compromisos, responsabilidades compartidas o partes de ti asociadas con protección, lealtad y estabilidad.

¿Qué significa soñar con borracho?

Soñar con un borracho simboliza pérdida de control, excesos y emociones desbordadas. Es una señal para moderarte y pensar con claridad.

También alude a evasión de la realidad o vergüenza por actos impulsivos. Si tú eres el borracho, pide equilibrio; si es otro, marca límites a su influencia.