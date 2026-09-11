Los sorteos diarios de la quiniela reúnen a miles de competidores que esperan los números ganadores. Administrada por las loterías provinciales, esta forma de juego otorga premios fijos que varían en función del acierto numérico y del valor destinado a la apuesta.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la primera de este viernes, 11 de septiembre de 2026. A la cabeza salió el número 7918 (Sangre) y las letras son: I N Q R.

Los resultados de la Quiniela Nacional del viernes 11 de septiembre

1° 7918 11° 0980 2° 5730 12° 9072 3° 4384 13° 7371 4° 1395 14° 8498 5° 4842 15° 4512 6° 3036 16° 6236 7° 0791 17° 6763 8° 0611 18° 8123 9° 7394 19° 0182 10° 4820 20° 6127

Resultados de la Quiniela Provincial en la Primera este viernes 11 de septiembre

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la primera de este viernes 11 de septiembre. A la cabeza salió el número 2825 - Gallina.

1° 2825 11° 1742 2° 6264 12° 5098 3° 4033 13° 1897 4° 9059 14° 1153 5° 8136 15° 7851 6° 3017 16° 3748 7° 0493 17° 7510 8° 4126 18° 1741 9° 0520 19° 6491 10° 7819 20° 8627

Los premios de la quiniela

En cuanto a los premios, la quiniela en Argentina no cuenta con pozo fijo, sino que los montos se fijan en base al número de aciertos de los apostadores.

Las competencias efectúan los llamados tope de banca, fijado por cada departamentoy se usa para repartir los pagos toda vez que la estimación de premios a abonar pase ese tope determinado.

¿Qué significa soñar con sangre?

Soñar con sangre suele simbolizar energía vital, pasión e intensidad emocional. Puede señalar cambios profundos, lazos familiares o la necesidad de atender lo que te mueve por dentro.

Si la sangre es excesiva o genera angustia, puede reflejar pérdida de energía, estrés, culpa o conflictos sin resolver. El contexto y las emociones del sueño orientan si el mensaje es de advertencia o de renovación.

¿Qué significa soñar con gallina?

Soñar con Gallina suele aludir a lo doméstico, la protección maternal y la prudencia. También sugiere pequeñas ganancias, fertilidad o necesidad de cuidar lo que ya tienes.

Si está sana o pone huevos, indica prosperidad y nuevas oportunidades; si está nerviosa o te picotea, advierte chismes, miedos o conflictos familiares.