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Los sorteos diarios de la quiniela reúnen a miles de competidores que esperan los números ganadores. Administrada por las loterías provinciales, esta forma de juego otorga premios fijos que varían en función del acierto numérico y del valor destinado a la apuesta.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la primera de este viernes, 11 de septiembre de 2026. A la cabeza salió el número 7918 (Sangre) y las letras son: I N Q R.

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Los resultados de la Quiniela Nacional del viernes 11 de septiembre

 1°7918 11°0980 
 5730  12°9072
 3°4384  13°7371 
 1395  14°8498 
 4842  15°4512 
 6°3036  16°6236
 0791  17°6763 
 0611  18°8123 
 7394  19°0182 
 10°4820  20°6127 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Primera este viernes 11 de septiembre

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la primera de este viernes 11 de septiembre. A la cabeza salió el número 2825 - Gallina.

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 1°2825 11°1742 
 6264   12°5098
 3°4033  13°1897 
 9059  14°1153 
 8136  15°7851 
 6°3017  16°3748
 0493  17°7510 
 4126  18°1741 
 0520  19°6491 
 10°7819  20°8627 

Los premios de la quiniela

En cuanto a los premios, la quiniela en Argentina no cuenta con pozo fijo, sino que los montos se fijan en base al número de aciertos de los apostadores. 

Las competencias efectúan los llamados tope de banca, fijado por cada departamentoy se usa para repartir los pagos toda vez que la estimación de premios a abonar pase ese tope determinado. 

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¿Qué significa soñar con sangre?

Soñar con sangre suele simbolizar energía vital, pasión e intensidad emocional. Puede señalar cambios profundos, lazos familiares o la necesidad de atender lo que te mueve por dentro.

Si la sangre es excesiva o genera angustia, puede reflejar pérdida de energía, estrés, culpa o conflictos sin resolver. El contexto y las emociones del sueño orientan si el mensaje es de advertencia o de renovación.

¿Qué significa soñar con gallina?

Soñar con Gallina suele aludir a lo doméstico, la protección maternal y la prudencia. También sugiere pequeñas ganancias, fertilidad o necesidad de cuidar lo que ya tienes.

Si está sana o pone huevos, indica prosperidad y nuevas oportunidades; si está nerviosa o te picotea, advierte chismes, miedos o conflictos familiares.