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La quiniela, gestionada por las loterías oficiales de cada jurisdicción, es el juego de apuestas más elegido en el país. Sus resultados se actualizan varias veces por día y los premios se establecen de forma fija, en relación con la cantidad de cifras acertadas.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la la Previa de este viernes, 11 de septiembre de 2026. A la cabeza salió el número 7838 (Piedras) y las letras son: U B K T.

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Resultados de la Quiniela Nacional del viernes 11 de septiembre

 1°7838 11°9234 
 6413  12°0294
 3°5432  13°0871 
 1054  14°4329 
 7621  15°8167 
 6°9016  16°2137
 4965  17°0977 
 2374  18°5218 
 4682  19°4545 
 10°8959  20°9789 

Resultados de la Quiniela Provincial en La Previa este viernes 11 de septiembre

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la la previa de este viernes 11 de septiembre. A la cabeza salió el número 7049 - La Carne.

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 1°7049 11°9457 
 4238   12°7236
 3°9272  13°0527 
 6229  14°0945 
 0238  15°2510 
 6°1676  16°7453
 2056  17°7231 
 5467  18°5600 
 2023  19°8311 
 10°4412  20°3536 

¿Qué es la quiniela?

El juego de azar más conocido de la Argentina es organizado y fiscalizado por las quinielas de cada provincia y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se trata de un juego bancado que no cuenta con un pozo acumulado y las ganancias se determinan en función de los aciertos individuales de los apostadores.

Cada jurisdicción establece un "tope de banca", un límite máximo que se utiliza para calcular los pagos en caso de que el total de premios a abonar supere ese umbral. Este mecanismo permite prorratear los pagos entre los ganadores, garantizando la sostenibilidad del sistema de apuestas.

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¿Qué significa soñar con piedras?

Soñar con piedras suele simbolizar firmeza, resistencia y límites. Sugiere que tienes recursos internos para afrontar retos con estabilidad.

Si pesan o bloquean el camino, reflejan cargas o estancamiento. Si son pulidas o valiosas, indican aprendizajes, estabilidad y logros.

¿Qué significa soñar con la carne?

Soñar con La Carne suele representar instintos, deseo y necesidad de nutrirte; puede señalar energía vital, placer o búsqueda de gratificación.

Si la carne está fresca o cocinada sugiere abundancia y satisfacción; si está cruda o en mal estado advierte impulsos descontrolados, conflictos o alerta sobre tu salud.