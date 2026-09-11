La quiniela, gestionada por las loterías oficiales de cada jurisdicción, es el juego de apuestas más elegido en el país. Sus resultados se actualizan varias veces por día y los premios se establecen de forma fija, en relación con la cantidad de cifras acertadas.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la la Previa de este viernes, 11 de septiembre de 2026. A la cabeza salió el número 7838 (Piedras) y las letras son: U B K T.

Resultados de la Quiniela Nacional del viernes 11 de septiembre

1° 7838 11° 9234 2° 6413 12° 0294 3° 5432 13° 0871 4° 1054 14° 4329 5° 7621 15° 8167 6° 9016 16° 2137 7° 4965 17° 0977 8° 2374 18° 5218 9° 4682 19° 4545 10° 8959 20° 9789

Resultados de la Quiniela Provincial en La Previa este viernes 11 de septiembre

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la la previa de este viernes 11 de septiembre. A la cabeza salió el número 7049 - La Carne.

1° 7049 11° 9457 2° 4238 12° 7236 3° 9272 13° 0527 4° 6229 14° 0945 5° 0238 15° 2510 6° 1676 16° 7453 7° 2056 17° 7231 8° 5467 18° 5600 9° 2023 19° 8311 10° 4412 20° 3536

¿Qué es la quiniela?

El juego de azar más conocido de la Argentina es organizado y fiscalizado por las quinielas de cada provincia y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se trata de un juego bancado que no cuenta con un pozo acumulado y las ganancias se determinan en función de los aciertos individuales de los apostadores.

Cada jurisdicción establece un "tope de banca", un límite máximo que se utiliza para calcular los pagos en caso de que el total de premios a abonar supere ese umbral. Este mecanismo permite prorratear los pagos entre los ganadores, garantizando la sostenibilidad del sistema de apuestas.

¿Qué significa soñar con piedras?

Soñar con piedras suele simbolizar firmeza, resistencia y límites. Sugiere que tienes recursos internos para afrontar retos con estabilidad.

Si pesan o bloquean el camino, reflejan cargas o estancamiento. Si son pulidas o valiosas, indican aprendizajes, estabilidad y logros.

¿Qué significa soñar con la carne?

Soñar con La Carne suele representar instintos, deseo y necesidad de nutrirte; puede señalar energía vital, placer o búsqueda de gratificación.

Si la carne está fresca o cocinada sugiere abundancia y satisfacción; si está cruda o en mal estado advierte impulsos descontrolados, conflictos o alerta sobre tu salud.