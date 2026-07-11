El sorteo de la Quiniela vuelve a captar la atención de miles de apostantes en todo el país. Como cada día, las distintas loterías provinciales publican los números ganadores oficiales y actualizados, con premios establecidos por la combinación numérica seleccionada y el importe jugado.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la vespertina de este viernes, 10 de julio de 2026. A la cabeza salió el número 2152 (Madre e hijo) y las letras son: B D F L.

Resultados de la Quiniela Nacional del viernes 10 de julio

1° 2152 11° 3134 2° 4392 12° 2665 3° 1482 13° 1645 4° 3920 14° 0850 5° 0427 15° 4866 6° 2568 16° 4577 7° 5481 17° 6395 8° 4372 18° 8021 9° 6320 19° 1059 10° 5663 20° 2084

Resultados de la Quiniela Provincial en la Vespertina este viernes 10 de julio

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la vespertina de este viernes 10 de julio. A la cabeza salió el número 5398 - Lavandera.

1° 5398 11° 1386 2° 2495 12° 7897 3° 2185 13° 9725 4° 7349 14° 0303 5° 8406 15° 8066 6° 2375 16° 9975 7° 8207 17° 3435 8° 9129 18° 1741 9° 0092 19° 2297 10° 2453 20° 3305

Los premios de la quiniela

En cuanto a los premios, la quiniela en Argentina no cuenta con pozo fijo, sino que los montos se determinan en base al número de aciertos de los apostadores.

Las competencias efectúan los llamados tope de banca, fijado por cada departamentoy se usa para repartir los pagos toda vez que la estimación de premios a abonar pase ese tope determinado.

¿Qué significa soñar con madre e hijo?

Soñar con madre e hijo suele reflejar protección, vínculos afectivos y la necesidad de cuidado. Puede indicar crecimiento emocional, deseo de unión familiar o reconciliación.

También puede señalar responsabilidades, temores por el futuro o el impulso de nutrir proyectos nuevos. Si el sueño es tenso, sugiere límites, independencia o sanar heridas del pasado.

¿Qué significa soñar con lavandera?

Soñar con Lavandera suele simbolizar limpieza y renovación emocional. Indica deseo de purificar culpas, ordenar tu vida y empezar de nuevo.

Si la interpretas como el ave, señala ligereza y cambios sutiles; como oficio, esfuerzo humilde y reparación de vínculos. En ambos casos invita a soltar cargas y actuar con sencillez.