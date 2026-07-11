En esta noticia

El sorteo de la Quiniela vuelve a captar la atención de miles de apostantes en todo el país. Como cada día, las distintas loterías provinciales publican los números ganadores oficiales y actualizados, con premios establecidos por la combinación numérica seleccionada y el importe jugado.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la vespertina de este viernes, 10 de julio de 2026. A la cabeza salió el número 2152 (Madre e hijo) y las letras son: B D F L.

Te puede interesar

Cómo conectar el celular al WiFi sin tener la contraseña a mano: es sencillo y rápido

Resultados de la Quiniela Nacional del viernes 10 de julio

 1°2152 11°3134 
 4392  12°2665
 3°1482  13°1645 
 3920  14°0850 
 0427  15°4866 
 6°2568  16°4577
 5481  17°6395 
 4372  18°8021 
 6320  19°1059 
 10°5663  20°2084 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Vespertina este viernes 10 de julio

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la vespertina de este viernes 10 de julio. A la cabeza salió el número 5398 - Lavandera.

Te puede interesar

Echar sal en el inodoro: por qué lo recomiendan tanto y cada cuánto hay que hacerlo
 1°5398 11°1386 
 2495   12°7897
 3°2185  13°9725 
 7349  14°0303 
 8406  15°8066 
 6°2375  16°9975
 8207  17°3435 
 9129  18°1741 
 0092  19°2297 
 10°2453  20°3305 

Los premios de la quiniela

En cuanto a los premios, la quiniela en Argentina no cuenta con pozo fijo, sino que los montos se determinan en base al número de aciertos de los apostadores. 

Las competencias efectúan los llamados tope de banca, fijado por cada departamentoy se usa para repartir los pagos toda vez que la estimación de premios a abonar pase ese tope determinado. 

Te puede interesar

China enviará 121 autobuses eléctricos y revolucionará el transporte público de esta ciudad latinoamericana

Te puede interesar

Poner papel de aluminio en los cajones de la cocina | Para qué sirve, por qué se recomienda y en qué momento hacerlo

¿Qué significa soñar con madre e hijo?

Soñar con madre e hijo suele reflejar protección, vínculos afectivos y la necesidad de cuidado. Puede indicar crecimiento emocional, deseo de unión familiar o reconciliación.

También puede señalar responsabilidades, temores por el futuro o el impulso de nutrir proyectos nuevos. Si el sueño es tenso, sugiere límites, independencia o sanar heridas del pasado.

¿Qué significa soñar con lavandera?

Soñar con Lavandera suele simbolizar limpieza y renovación emocional. Indica deseo de purificar culpas, ordenar tu vida y empezar de nuevo.

Si la interpretas como el ave, señala ligereza y cambios sutiles; como oficio, esfuerzo humilde y reparación de vínculos. En ambos casos invita a soltar cargas y actuar con sencillez.