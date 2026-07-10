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La quiniela es el juego más optado por las personas que buscan resultados rápidos y comprobados. Bajo la administración de las loterías provinciales, se realiza en distintos momentos del día y ofrece premios fijos que se calculan según la posición y la cantidad de cifras acertadas.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la primera de este viernes, 10 de julio de 2026. A la cabeza salió el número 3145 (El Vino) y las letras son: K Q R X.

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Los resultados de la Quiniela Nacional del viernes 10 de julio

 1°3145 11°3610 
 8669  12°9780
 3°1921  13°7415 
 3983  14°6203 
 4870  15°5608 
 6°7670  16°1659
 8934  17°3823 
 9382  18°9217 
 1247  19°7642 
 10°7275  20°2721 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Primera este viernes 10 de julio

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la primera de este viernes 10 de julio. A la cabeza salió el número 4258 - Ahogado.

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 1°4258 11°2537 
 6326   12°3825
 3°1795  13°9359 
 6365  14°9792 
 4586  15°6613 
 6°3925  16°6179
 9919  17°5620 
 1637  18°4015 
 0723  19°7562 
 10°0561  20°2499 

Los premios de la quiniela

En cuanto a los premios, la quiniela en Argentina no cuenta con pozo fijo, sino que los montos se determinan conforme al número de aciertos de los apostadores. 

Las competencias efectúan los llamados tope de banca, fijado por cada departamentoy se usa para repartir los pagos toda vez que la estimación de premios a abonar pase ese tope determinado. 

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¿Qué significa soñar con el vino?

Soñar con El Vino suele aludir a celebración, placer y vínculos sociales; indica momentos de abundancia o necesidad de relajarte y disfrutar.

Si aparece en exceso, derramado o agrio, advierte sobre descontrol, evasión o hábitos que conviene moderar; interpreta el sueño según el color, la cantidad y cómo te hizo sentir.

¿Qué significa soñar con ahogado?

Soñar con Ahogado suele reflejar que te sientes abrumado por emociones, problemas o responsabilidades que te “ahogan” en la vida diaria.

También puede señalar culpas o miedos no resueltos y la necesidad de pedir ayuda, soltar cargas y recuperar el control emocional.