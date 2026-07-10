La quiniela es el juego más optado por las personas que buscan resultados rápidos y comprobados. Bajo la administración de las loterías provinciales, se realiza en distintos momentos del día y ofrece premios fijos que se calculan según la posición y la cantidad de cifras acertadas.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la primera de este viernes, 10 de julio de 2026. A la cabeza salió el número 3145 (El Vino) y las letras son: K Q R X.

Los resultados de la Quiniela Nacional del viernes 10 de julio

1° 3145 11° 3610 2° 8669 12° 9780 3° 1921 13° 7415 4° 3983 14° 6203 5° 4870 15° 5608 6° 7670 16° 1659 7° 8934 17° 3823 8° 9382 18° 9217 9° 1247 19° 7642 10° 7275 20° 2721

Resultados de la Quiniela Provincial en la Primera este viernes 10 de julio

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la primera de este viernes 10 de julio. A la cabeza salió el número 4258 - Ahogado.

1° 4258 11° 2537 2° 6326 12° 3825 3° 1795 13° 9359 4° 6365 14° 9792 5° 4586 15° 6613 6° 3925 16° 6179 7° 9919 17° 5620 8° 1637 18° 4015 9° 0723 19° 7562 10° 0561 20° 2499

Los premios de la quiniela

En cuanto a los premios, la quiniela en Argentina no cuenta con pozo fijo, sino que los montos se determinan conforme al número de aciertos de los apostadores.

Las competencias efectúan los llamados tope de banca, fijado por cada departamentoy se usa para repartir los pagos toda vez que la estimación de premios a abonar pase ese tope determinado.

¿Qué significa soñar con el vino?

Soñar con El Vino suele aludir a celebración, placer y vínculos sociales; indica momentos de abundancia o necesidad de relajarte y disfrutar.

Si aparece en exceso, derramado o agrio, advierte sobre descontrol, evasión o hábitos que conviene moderar; interpreta el sueño según el color, la cantidad y cómo te hizo sentir.

¿Qué significa soñar con ahogado?

Soñar con Ahogado suele reflejar que te sientes abrumado por emociones, problemas o responsabilidades que te “ahogan” en la vida diaria.

También puede señalar culpas o miedos no resueltos y la necesidad de pedir ayuda, soltar cargas y recuperar el control emocional.