Con varias ediciones diarias y una larga tradición en la Argentina, la quiniela sigue siendo el juego de azar más popular. Cada provincia publica los resultados oficiales de cada sorteo y los premios se asignan bajo un sistema claro y previamente definido según el acierto numérico.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la la Previa de este viernes, 10 de julio de 2026. A la cabeza salió el número 3617 (Desgracia) y las letras son: O D Z Z.

Los resultados de la Quiniela Nacional del viernes 10 de julio

1° 3617 11° 3764 2° 9312 12° 4104 3° 8599 13° 0828 4° 4146 14° 9368 5° 5629 15° 7880 6° 3367 16° 8543 7° 6196 17° 7975 8° 1016 18° 2668 9° 5912 19° 7724 10° 6576 20° 8289

Resultados de la Quiniela Provincial en La Previa este viernes 10 de julio

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la la previa de este viernes 10 de julio. A la cabeza salió el número 0438 - Piedras.

1° 0438 11° 2376 2° 8303 12° 8606 3° 1271 13° 0542 4° 5582 14° 1054 5° 6854 15° 5944 6° 2187 16° 3194 7° 4798 17° 3330 8° 3071 18° 5518 9° 7132 19° 4392 10° 0731 20° 2999

¿A qué hora es la quiniela hoy?

Los sorteos se realizan cinco veces al día:

La Previa (a las 8 horas)

La Primera (a las 12 horas)

La Matutina (a las 15 horas)

La Vespertina (a las 18 horas)

La Nocturna (a las 21 horas).

¿Qué significa soñar con desgracia?

Soñar con desgracia suele reflejar miedos a pérdidas, fracasos o cambios inesperados. Indica estrés, ansiedad o sensación de vulnerabilidad ante lo incierto.

También puede ser un llamado a la prudencia y a reforzar apoyos. Revisar preocupaciones actuales y tomar medidas preventivas ayuda a recuperar control y calma.

¿Qué significa soñar con piedras?

Soñar con piedras suele simbolizar fortaleza, estabilidad y resistencia interior; también puede señalar obstáculos que requieren paciencia y perseverancia.

Si las piedras son pesadas o bloquean el camino, reflejan cargas o dificultades; si son preciosas o bien colocadas, anuncian valor, lecciones aprendidas y bases sólidas para avanzar.