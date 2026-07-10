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Con varias ediciones diarias y una larga tradición en la Argentina, la quiniela sigue siendo el juego de azar más popular. Cada provincia publica los resultados oficiales de cada sorteo y los premios se asignan bajo un sistema claro y previamente definido según el acierto numérico.
Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la la Previa de este viernes, 10 de julio de 2026. A la cabeza salió el número 3617 (Desgracia) y las letras son: O D Z Z.
Los resultados de la Quiniela Nacional del viernes 10 de julio
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Resultados de la Quiniela Provincial en La Previa este viernes 10 de julio
Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la la previa de este viernes 10 de julio. A la cabeza salió el número 0438 - Piedras.
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|1054
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|2999
¿A qué hora es la quiniela hoy?
Los sorteos se realizan cinco veces al día:
- La Previa (a las 8 horas)
- La Primera (a las 12 horas)
- La Matutina (a las 15 horas)
- La Vespertina (a las 18 horas)
- La Nocturna (a las 21 horas).
¿Qué significa soñar con desgracia?
Soñar con desgracia suele reflejar miedos a pérdidas, fracasos o cambios inesperados. Indica estrés, ansiedad o sensación de vulnerabilidad ante lo incierto.
También puede ser un llamado a la prudencia y a reforzar apoyos. Revisar preocupaciones actuales y tomar medidas preventivas ayuda a recuperar control y calma.
¿Qué significa soñar con piedras?
Soñar con piedras suele simbolizar fortaleza, estabilidad y resistencia interior; también puede señalar obstáculos que requieren paciencia y perseverancia.
Si las piedras son pesadas o bloquean el camino, reflejan cargas o dificultades; si son preciosas o bien colocadas, anuncian valor, lecciones aprendidas y bases sólidas para avanzar.