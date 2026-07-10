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Con varias ediciones diarias y una larga tradición en la Argentina, la quiniela sigue siendo el juego de azar más popular. Cada provincia publica los resultados oficiales de cada sorteo y los premios se asignan bajo un sistema claro y previamente definido según el acierto numérico.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la la Previa de este viernes, 10 de julio de 2026. A la cabeza salió el número 3617 (Desgracia) y las letras son: O D Z Z.

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Los resultados de la Quiniela Nacional del viernes 10 de julio

 1°3617 11°3764 
 9312  12°4104
 3°8599  13°0828 
 4146  14°9368 
 5629  15°7880 
 6°3367  16°8543
 6196  17°7975 
 1016  18°2668 
 5912  19°7724 
 10°6576  20°8289 

Resultados de la Quiniela Provincial en La Previa este viernes 10 de julio

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la la previa de este viernes 10 de julio. A la cabeza salió el número 0438 - Piedras.

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 1°0438 11°2376 
 8303   12°8606
 3°1271  13°0542 
 5582  14°1054 
 6854  15°5944 
 6°2187  16°3194
 4798  17°3330 
 3071  18°5518 
 7132  19°4392 
 10°0731  20°2999 

¿A qué hora es la quiniela hoy?

Los sorteos se realizan cinco veces al día:

  • La Previa (a las 8 horas)
  • La Primera (a las 12 horas)
  • La Matutina (a las 15 horas)
  • La Vespertina (a las 18 horas)
  • La Nocturna (a las 21 horas).

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¿Qué significa soñar con desgracia?

Soñar con desgracia suele reflejar miedos a pérdidas, fracasos o cambios inesperados. Indica estrés, ansiedad o sensación de vulnerabilidad ante lo incierto.

También puede ser un llamado a la prudencia y a reforzar apoyos. Revisar preocupaciones actuales y tomar medidas preventivas ayuda a recuperar control y calma.

¿Qué significa soñar con piedras?

Soñar con piedras suele simbolizar fortaleza, estabilidad y resistencia interior; también puede señalar obstáculos que requieren paciencia y perseverancia.

Si las piedras son pesadas o bloquean el camino, reflejan cargas o dificultades; si son preciosas o bien colocadas, anuncian valor, lecciones aprendidas y bases sólidas para avanzar.